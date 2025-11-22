屏東四重溪溫泉季盛大登場 連續101天點亮全台最長冬季慶典

▲2025-2026屏東四重溪溫泉季盛大登場，連續101天點亮全台最長冬季慶典。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】冬日落山風迎來最熱情的暖流，2025-2026屏東四重溪溫泉季21日晚間熱鬧開幕，正式為這場長達101天的冬季慶典揭開序幕。首夜吸引大量國內外遊客湧入四重溪，從午後到深夜人潮不歇。恆春半島10組表演團隊率先在溫泉老街帶來百人踩街；開幕大秀《看見台灣》則由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲結合南島文化，展現島嶼深邃魅力。壓軸煙火在夜空綻放，宣告溫泉季正式啟動。開幕週更集結超過30台餐車與品牌攤位，提供最道地的南國美味，現場氣氛熱度持續攀升。

四重溪溫泉季自11月21日起至明年3月1日舉辦，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮，已成為屏東冬季觀光最重要的活動之一。縣府團隊每年導入全新光環境設計與創新體驗，打造獨一無二的南國冬季景緻。縣長周春米表示，本屆以《星空泡湯祭》為主題，希望旅客不僅體驗溫泉，也能感受冬季南國的浪漫光影與文化魅力。

今年主燈區設在四重溪溫泉公園，旭海溫泉設置副燈區，並邀請5組藝術家在牡丹遊客中心、石門、旭海與九棚等地打造「風域印光」「聖靈之境」「不會凋謝的路」「棲居之隅」「九9瓶安」等光藝術裝置，帶領旅客走進自然與藝術交織的沉浸式夜間旅程。首度與地方產業協會合作的10場深度活動，包括「念吉成爺爺說故事」、「溫泉廚藝教室」、「開運注連繩DIY」、「四重溪單車遊」等，深受親子與旅遊愛好者關注。遊客還可參與「旅行集章」與《泉水任務》AR解謎遊戲，以更趣味的方式探索溫泉村。

交通方面，縣府交通旅遊處宣布，今年擴大「四重溪溫泉郵輪巴士」規模，推出三條全新一日遊及首次亮相的二日遊行程，並從高鐵左營站提供直達專車，讓旅客「免開車」即可輕鬆入村。行程結合名泉導覽、秘境步道散策與洋蔥染布體驗，從山到海、從清晨至夜間都精彩滿載。運動觀光活動同樣備受期待，除了每年吸引上千跑者的「溫泉路跑」，今年更首次新增「自行車挑戰賽」，以運動結合泡湯打造最具特色的冬季旅遊。

接駁服務亦全面升級。活動期間推出兩條銅板價接駁車：第一條從枋寮火車站接駁至四重溪，搭配518公車路線，從上午8時至晚上9時均有班次；另一條從恆春轉運站出發，約20分鐘即可抵達四重溪，與201公車串聯提供每日往返服務。另提供身心障礙朋友免費預約復康巴士，可從枋寮或恆春直達溫泉公園，讓旅客無障礙又更省心。

今年溫泉季也推出一系列限定紀念商品，包括小方巾、香氛片、防水提袋與最受歡迎的家徽中筒襪，融合溫泉意象與南國色彩，兼具實用與收藏價值。活動期間只要在恆春、車城、牡丹、滿州或溫泉市集單筆消費滿500元，即可憑發票至溫泉公園旅遊服務中心兌換（每人限換一次，數量有限）。此外，只要上傳消費發票至「屏東GO購」平台即可參加抽獎，有機會獲得溫泉季限定商品、黃金、iPhone、小V鍋及電子衣櫥等好禮，鼓勵民眾把補助金化作最幸福的冬季旅程。

更多活動資訊可至「屏東旅遊網」與「屏東go好玩」臉書查詢，並下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握最新活動與交通訊息；另可至「屏東四重溪溫泉季」官網了解更多詳細內容。