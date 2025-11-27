屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排

Photo Credits：屏東四重溪溫泉季、四重溪溫泉季

2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。

【屏東一日遊行程推薦】

四重溪溫泉季+四重溪溫泉公園

長鈺溫泉飯店

車城福安宮

看海美術館

四重溪溫泉季/夜間點燈活動+四重溪溫泉公園藥師佛占卜蛋＋竹簍煮溫泉蛋＋餵食水豚等

Photo Credits：iamnotkengo、shengji.huang

2025 四重溪溫泉季以療癒與祈願為主題，夜間步道透過光影打造浪漫氛圍，是情侶、家庭旅客最愛的冬季景致。今年亮點包含「藥師佛占卜蛋」，泡在溫泉中象徵祈福開運；還能體驗超熱門的「竹簍煮溫泉蛋」，現煮現吃最對味。此外，園區首次規劃「水豚餵食」活動，讓旅人近距離接觸療癒系動物，超適合拍照打卡。整體氛圍更加豐富多元，白天、夜晚都精彩。

Photo Credits： kelly0938、kukusale24、habi_19_92

四重溪溫泉是台灣四大溫泉之一，群山繚繞、環境清幽，泉質以美人湯聞名，屬鹼性碳酸氫鈉泉，泡湯後能感受到皮膚特別滑順。園區內設置溫泉娃娃裝置藝術，可愛好拍，甚至在泡腳池也有一隻大娃娃陪大家一起享受足湯樂趣；打造可愛水豚園區，遊客可以買票入內跟水豚互動。

地點：屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號

交通資訊：高鐵左營站搭屏東客運 9188 到「四重溪」即可抵達

長鈺溫泉飯店

Photo Credits：ninichen

長鈺溫泉飯店擁有靜謐山林氛圍，提供露天風呂、湯屋等豐富泡湯設施，泉質採用四重溪知名的碳酸氫鈉泉，溫和舒服、適合長時間放鬆。冬季入住更可結合溫泉季行程，白天賞景、晚上看燈海；距離溫泉公園不遠，也能輕鬆參與竹簍煮蛋與水豚互動，是深度體驗四重溪的理想住宿選擇。

地址：屏東縣牡丹鄉石門村大梅路5-1號

車城福安宮/祈福求平安

Photo Credits：liana82916

創立於明朝永曆年間(西元1654-1662年間)，迄今已有三百五十八年歷史。目前為台灣官方認定歷史最悠久的福德正神信仰廟宇，守護著恆春當地的信仰中心，也是號稱全台灣以及東南亞最大的土地公廟。

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

看海美術館

Photo Credits：chien_mu、cairl_.123

看海美術館以純白建築與無敵海景著稱，冬季海線空氣清新，最適合散步與看展。館內會推出期間限定的藝術主題，搭配窗外開闊的藍色海景，是文青、情侶最愛的拍照勝地。距離四重溪不遠，非常適合安排成「泡湯完看海」的一日散策行程，創造山海交織的美好旅行體驗。

地點：屏東縣車城鄉海口路1-12號（看海美術館）

時間：週一至日10：00～18：00（每週二休館）

交通資訊：建議自行開車前往

撰文者/ 海的那編