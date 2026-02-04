屏東國中小校長會議 志工承擔便當推素

推素有成!屏東縣政府在寒假期間，舉行屏東國中小校長會議，總共將近300位校長與會參加，主辦學校曾吃過慈濟便當，特別商請慈濟志工，能做出美味的蔬食餐盒，在會議休息時間，還有點心團隊，也用蔬食餐點款待，讓校長們非常驚豔。

下重本，蘆筍炒紅椒，喜氣洋洋，屏東九如聯絡處，廚房一早就搶搶滾。炸素鰻魚，營養飽足，還有精緻手路菜。

慈濟志工 欒梁美琴：「這個(香菇)都是斜切，都片的 用片的，(造型)像眼睛 ，我就說 叫做鳳眼迎春。」

廣告 廣告

全都是原型食物，六菜一飯，近300份便當，要提供給全屏東縣，國中小校長品嘗。

九如國中校長 謝惠如：「因為我們在做大手牽小手，有跟慈濟的分會師姊接觸過，我們吃過他們素食 真的很好吃。」

慈濟志工 林秀鳳：「因為畢竟校長是具有影響力的，我們希望他吃完之後，能在校園裡頭推動，即使一個禮拜一次 也沒有關係。」

「來看 哇 非常可口。」

東光國小校長 李雅容：「菜色非常地多，蔬菜非常地多，色香味俱全，看起來就覺得好棒。」

富田國小校長 盧亭妤：「我發現顏色很繽紛，就是有好像五行概念的感覺，打開來看見是很均衡的感覺。」

麟洛國中校長 郭瓊揚：「跟我過去我對蔬食的觀念，這個是超乎我的想像，所以非常非常地好。」

「還有櫻桃，好繽紛。」

不僅中餐，校長會議中途休息時間，還有點心團隊，全天款待。

九如國小校長 王錦裕：「有甜點 小甜點，我們的校長們都是讚譽有加。」

慈濟志工 張秀娟：「有鹹的 有甜的，當然下午場，也希望他們假如時間上不方便，他們也可以提回去。」

屏東縣長｜周春米：「我們透過這樣子，慈濟師兄師姊的準備，大家一起為環保盡一分心力。」

用真材實料，以及滿心的誠意，先擄獲校長的胃，讓愛護地球行動，也能從校園內出發。

更多 大愛新聞 報導：

出坡灑掃耕福田 守護道場如家

靜思語用聽的 啟明學校孩子書展新體驗

