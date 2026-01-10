即時中心／張英傑、張智傑報導

目前全台灣國中小營養午餐，只剩新北市、嘉義縣、市以及屏東縣尚未宣布免費。屏東縣長周春米指出，屏東從來不是資源最多的縣市，也不該讓屏東走上舉債之路；她呼籲，立法院儘速通過總預算案。







周春米以「不該讓屏東走上舉債的路」為題在臉書發文指出，屏東，從來不是資源最多的縣市，深知自己的條件，也一直努力把每一分錢用在最需要的地方。她直言，115年度中央政府總預算，行政院早已依法送交立法院，卻遲遲未付委、未審查，創下憲政史上前所未見的情況。這不只是中央施政受阻，更讓屏東等財政困窘縣市，首當其衝。



她強調，對屏東而言，這不是政治攻防，而是沉重無比的財政壓力。原本為了彌補城鄉差距、改善財政不公平，中央在總預算中編列補助資源，卻因立法院惡意阻擋，補助款無法如期到位，讓原本就必須精打細算的屏東財政更加吃緊。



接著，周春米舉例說明，防洪治水、社福長照、育兒設施、基礎建設和產業轉型等，這些攸關民生的建設，都已規劃完成，卻因預算卡關，可能被迫慢下來，目前行政院初估影響屏東超過40億元。



「這些年來屏東嚴守財政紀律，至今已未有舉債」，她強調，屏東用行動證明地方政府也能改善財政；但這些努力不該因為總預算卡關而前功盡棄，城鄉差距已經存在，不該再因政治對立，把差距拉得更大。



最後，周春米呼籲立法院，讓總預算儘速完成審議，唯有讓經費到位、讓建設前進，地方政府才能用穩健的方式照顧人民，繼續向前。

原文出處：快新聞／屏東國中小營養午餐是否免費？周春米回應了

