屏東國中生搭校車睡過頭遭鎖停車場 司機、校方竟不知！

屏東某國中發生學生搭校車上學，不小心睡過頭，被困在校車上，不只校車司機沒有發現，連學校老師直到上午10點，才發現學生未到校，緊急通知父母，離譜事發經過終於曝光。

屏東一名國中生搭校車上學，睡過頭被載到停車場，開逃生門脫困被嚇哭。（圖／中天新聞）

根據《TVBS新聞網》報導，屏東一名國一學生，日前搭乘校車上學，卻不小心在車上睡著，由於他坐在最後一排，校車司機竟然也沒發現，送完其他學生後，就直接把校車開回客運停車場。

直到該名學生醒來，發現自己被鎖在車內，還好順利打開逃生門才脫困，這名學生邊走邊哭從校車停車場附近的屏東工業區步行約4公里，半路遇到同學母親，幫忙他連繫家長。不過該名學生未到校，校方卻於上午10時許才通知學生家長，家長覺得校車司機和校方處理過程有瑕疵，會發生這麼烏龍的事件。

該校學務主任劉信宏事後坦承校方，確實有疏失並解釋當天因學校正在進行活動，因此導師才未能確實點名，即時發現學生缺席，導致延遲通知家長，校方也向家長表達歉意。此外，校方經過此事件後也表示，已與家長達成共識，未來將會在每部校車上，選派一名學生擔任「車長」，協助確認同學搭車狀況，出包的客運公司也承諾，未來會嚴格要求司機，務必確認車上已無乘客才將車輛開至停車場後離開，確保學生安全。

