屏東國中老師疑工作壓力過大陳屍家中 同事憶：悶悶的

日前屏東縣某國中發生一名社會科老師陳屍家中的不幸消息，據了解，該名老師疑似因為長期工作壓力過大，雖然事發前，校方曾協助調整職務，試圖減輕壓力，仍未能避免憾事發生。該名老師的同事指出，案發前一週，已察覺他承受心理壓力，沒想到他會選擇結束生命，令許多同事深感哀痛與不捨。

屏東縣一名國中教師疑似因為工作壓力過大，陳屍家中。（圖／示意畫面）

據《聯合報》報導，該名老師未婚，與父母同住。學校同事指出，這名老師鮮少談及個人私事，也會刻意迴避相關話題，但對棒球與馬拉松頗有研究，不僅熟知國內外職棒球員及其事蹟，記憶力也很好，哪一年發生什麼事都記得，還曾遠赴國外參加馬拉松賽，足以展現他對運動的熱愛。

廣告 廣告

但有老師指出，該名老師在校服務期間，不僅擔任社會科老師，還曾兼任組長職務。據了解，他之前在另一組擔任組長，但因工作壓力太大，造成他的身心靈都產生不少負荷，校方今年將他調到現職，希望減輕其壓力。同事表示，事發前一週，覺得他悶悶的，因此有找他聊天，但沒覺得有特別異狀，沒想到竟會發生憾事。

由於該名老師19日未到校，校方直到接獲該名老師父母的消息，經他的父母通報後，學校同事才驚覺他已逝世。目前已開立死亡證明，家屬也沒意見，教育局則表示，目前已接獲校方通報，後續將協助處理相關事宜。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

霧峰騎士自撞路邊大貨車 當場失去生命跡象、送醫搶救中

彰化三合院煎午仔魚濃煙狂竄！濃煙狂竄鄰居嚇得急報案

前嘉縣警販毒上訴中！毒駕販毒又被逮 再判刑4月