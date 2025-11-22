屏東國際移民節「新臺祭」為期3週 今起勝利星村登場
〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025屏東國際移民節活動「新臺祭」今天(22日)至12月14日在勝利星村登場，為期3週的系列活動以講座、市集、串聯展覽等多元形式，將新住民文化帶進城市街角，打造南台灣最具特色的多元文化節慶。
系列活動中的「新臺聚」微型展覽今起展至12月14日，串連勝利星村10間店家，包括屏感覺所、好運水水•和服のぞみ屋、伊斯坦堡選物店、繫‧本屋、想家的家川菜館、小食糖 sugarbistro、永勝5號、肆·我 MOI.Lab、SUSURU漱漱麓、艸魚禾堂複合式藝文中心，以「從這裡開始的家」為主題，展出10個主題故事，呈現新住民在屏東的真實生活；活動期間於上述店家，集滿10個印章，可兌換贈品，數量有限，送完為止。
首場「新臺客大講堂」今(22)日邀請曾擔任國慶典禮主持人的新住民代表阮秋姮，12月7日邀請日本籍的自媒體創作者Mana，分享他們在台灣的觀察與成長經驗。從語言學習到跨文化理解，兩位講者以真實故事帶出「從他鄉到家鄉」的生命歷程，帶來溫柔而深刻的對話。
此外，活動於今天(11月22日)、12月5日、12月7日推出多場異國文化工作坊，包括手作料理課、中東舞蹈體驗到劇本讀劇，邀請民眾親手感受世界文化的風味。12月7日在星星廣場登場的「新臺風市集」，匯聚來自南台灣的新住民與在地攤主，從異國美食到手作創作，展現屏東的開放與創意。
屏東縣政府指出，今年國際移民節活動擴大規模，首次突破過往單一活動形式，將移民節拉長至3週，讓民眾更貼近新住民文化的故事與脈動，報名資訊可洽「屏東縣政府社會處」臉書粉絲專頁。
