屏東執行分署揭9種詐騙來電！呼籲民眾落實「三不原則」守財產

屏東執行分署揭9類詐騙來電。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 詐騙手法日益進化，法務部行政執行署屏東分署今日提醒，若來電顯示 886、 86等9種異常號碼，民眾務必提高警覺，建議直接拒接，同時呼籲謹記「三不原則」，落實「不回電、不給個資、不依指示操作」確保財產安全。

屏東執行分署指出，若來電顯示為 886、 86、 0、 2、 03、 67、 102、886、0886 等陌生號碼，多為境外竄改之詐騙電話，民眾應保持高度警覺，建議直接拒接。或立即撥打165反詐騙專線進行查詢，以免落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

同時屏東執行分署公布常見電話詐騙三部曲，包括頻繁接到「響一聲就掛斷」或「接通無聲」的探路測試，用來確認該門號是否有人使用，回撥恐面臨高額話費或個資外洩風險；假冒警察、檢察官或醫院人員，聲稱帳戶涉及洗錢或需監管帳戶；以電商客服名義稱「誤設分期付款」或「重複扣款」，要求民眾前往 ATM 或網路銀行進行「解除設定」。

屏東分署呼籲民眾，應遵守「不回電、不給個資、不依指示操作」原則，響一聲即掛的境外電話不要回撥，不輕易透露身分證字號、銀行密碼或信用卡驗證碼，要求前往ATM、操作網銀或購買點數均為詐騙。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中混擬土車撞雙胞胎機車！金牌國手慘死 教授：國家損失

嘉義大埔鄉長3兄弟貪汙、詐財逾千萬！嘉檢偵結起訴9人