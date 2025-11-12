屏東基督教醫院以樂音懷念畢嘉士醫師

屏東基督教醫院舉辦畢嘉士醫師紀念音樂會，希望兒童合唱團將演出致意。（記者毛莉翻攝）

今年適逢「小兒麻痺之父」畢嘉士醫師逝世六周年，屏東基督教醫院將於十一月二十九日晚間七時，舉辦紀念音樂會，以樂音向這位一生為台灣奉獻的醫者致敬。

在屏東藝術館舉辦的「來自挪威的愛︱︱︱畢嘉士醫師紀念音樂會」，邀請台灣絃樂團與PUZANGALAN希望兒童合唱團聯合演出。音樂會以「愛與希望的旋律」為主軸，曲目從北歐的靜謐詩意到台灣的溫暖鄉愁，象徵跨越國界的醫療之愛與永恆的人道精神。

畢嘉士醫師一九五四年隨挪威協力差會來台，協助創辦屏東基督教醫院與勝利之家，為痲瘋病人與小兒麻痺兒童帶來希望。他不分貧富、視病猶親，甚至曾親口為病人吸痰、為病患捐血。

此外，他推動台灣第一次大規模小兒麻痺疫苗接種，建立全台首間小兒麻痺兒童之家，開啟台灣身心障礙照護與特教的新頁。其無私奉獻榮獲第七屆醫療奉獻獎、屏東榮譽縣民及挪威國王頒授「聖歐拉夫勳章」等殊榮。

屏基表示，這場音樂會不僅是緬懷，更是一場信念的傳遞──提醒世人「醫療的本質是愛」。在畢嘉士醫師「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神激勵下，該院正持續推動智能醫療大樓建設計畫，導入高端醫療設備與以病人為中心的照護空間，讓更多偏鄉與弱勢病患能獲得即時、安全與有尊嚴的醫療照護。

屏基說，該項工程經費仍有缺口，以實際行動支持醫療傳愛，讓畢嘉士醫師當年撒下的愛心種子，在新院區繼續發芽茁壯。