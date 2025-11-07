屏東墾丁大街車禍 電動車追撞波及機車1死7傷

載有2大2小的摩托車在號誌燈變紅時，往前滑行到待轉區，左方一輛電動車卻突然高速衝過來，將摩托車推撞到牆邊。

目擊民眾說道，「那台車剛好要右轉，然後就直接追尾撞到水泥預拌車後面。」

水泥預拌車駕駛表示，「他好像沒有看到車子的樣子，直接追撞過來，就撞到那邊的摩托車。」

事故地點在屏東恆春墾丁大街入口處，載有2名大人、2名小孩的白色電動車6日下午放學期間，不明原因追撞前方準備左轉的水泥預拌車，再撞到摩托車後才停下來。電動車駕駛送醫不治，另外造成7人輕重傷。

屏東恆春分局第四組長陳憲峯說明，「汽車駕駛送醫不治死亡，其他乘客及機車駕駛共3名大人及4名小孩輕重傷。」

電動車林姓女傷者家屬說：「（電動車駕駛）他沒有開過電車類的，看那個影像他是有點、一開始速度不是很快，就撞到分隔島上，然後就開始速度越來越快，也沒有要停下來的意思。」

7日上午家屬與檢察官相驗遺體。這場事故受傷的4名孩童中，除了1名男童內臟受傷外，其餘皆輕傷；大人的部分，摩托車上2人開放性骨折、恐有截肢風險，電車上的林姓女傷者則有手臂骨折等狀況，已轉回北部救治。詳細事故原因，警方則要深入調查釐清。

