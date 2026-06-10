屏東夏日狂歡祭7/4起免費玩 蠟筆小新IP、全新遊具、親子劇場一起嗨玩暑假！

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最受歡迎的暑期活動「屏東夏日狂歡祭」，自7月4日起將在屏東縣民公園登場，除了有大型遊樂設施、親子劇場外，還特別引進日本動漫「蠟筆小新」主題展覽，戶外還有二座超過6米高的超大型蠟筆小新和小白，可愛度爆表，今年夏天就來屏東展開一場充滿童趣與想像力的宇宙冒險！

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

戶外大型裝置免費體驗

夏日狂歡祭「狂歡樂園」、「夏日劇場」及戶外大型裝置通通免費體驗，活動將於7月3日下午18:00舉辦開幕式，當天16:00～21:00可搶先體驗戶外設施。

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◆遊具開園日期：7月4日～8月30日15:00～20:00，週五及週六兩日加碼營業至晚間21:00

◆主題展覽時間：7月4日～10月11日13:00～20:00

◆貼心提醒：

每週三為活動休整日，遊具及主題展覽暫停開放

考量活動園區幅員廣闊，現場提供輪椅及嬰兒推車租借

◆更多資訊：i屏東～愛屏東FB、屏東縣政府傳播暨國際事務處FB

◆交通資訊：

大眾運輸：搭乘台鐵至屏東火車站，步行至隔壁屏東轉運站轉乘506 公車至縣民公園

自行開車：國道三號下屏東交流道，行駛台27線往南約8公里，左轉台糖街續行1公里抵達。

屏東夏日狂歡祭（圖片來源：屏東縣政府傳播暨國際事務處）

三大主軸活動規劃

屏東夏日狂歡祭舉辦邁入第五年，已成為南台灣最具代表性的暑期親子活動。今年活動以「狂歡樂園」、「夏日劇場」及「主題展覽」三大主軸規劃，從園區氛圍到遊玩內容全面升級，更豐富更好玩。

1.「狂歡樂園」：海盜船和六大全新遊具

「狂歡樂園」的機械遊具一直是夏日狂歡祭人氣亮點，去年廣受大小朋友喜愛的海盜船，今年也再度回歸，其餘六組全新遊具則以鮮明黃、紅色系打造吸睛造型，白天充滿歡樂活力，夜晚點燈後更如同夏夜裡閃耀的夢幻光點，熱鬧又充滿驚喜的冒險派對氛圍，讓小朋友玩到不想回家。

2.「夏日劇場」：親子系列節目活動

「夏日劇場」則規劃一系列親子節目：

7月4日：特別邀請育兒界超人氣角色「巧虎」攜手O劇團，帶來《巧虎的奇幻音樂世界》演出，以華麗舞台、精彩劇情結合現場管弦樂演奏，跟著巧虎與好朋友們一同展開奇幻冒險。

7月18日：由紅鼻子馬戲團演出「紅鼻子超能力小隊」。

8月1日：邀請YOYO家族與救援小英雄POLI一同唱跳。

8月15日：由豆子劇團帶來經典戲碼「搗蛋王子」。

巧虎奇幻音樂世界劇照（圖片來源：屏東縣政府傳播暨國際事務處）

3.「主題展覽」：蠟筆小新IP

今年「主題展覽」首次與知名的動漫IP合作，以蠟筆小新為主題，設置《玩轉！時空大冒險》互動體驗展，除了有動漫迷熟悉的野原一家外，還有動感超人及春日部、幼稚園等場景，並加碼設置了多項屏東限定內容，鵝鑾鼻燈塔、鵬灣跨海大橋、恆春古城、墾丁大街、勝利星村等熱門景點，都會出現在互動體驗展區內，營造兼具娛樂性與沉浸感的夏日場域。

主題展覽採售票制，早鳥預售票即日起於Klook、KKday、ibon及FamiTicket四大通路同步開賣。

蠟筆小新互動體驗展（圖片來源：屏東縣政府傳播暨國際事務處）

資料來源：屏東縣政府傳播暨國際事務處

資料整理：Vinge

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