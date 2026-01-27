屏東夜市黑白切4盤收800元！台北客怒轟坑觀光客

近期有網友在Threads平台轉發自己9個月前在Google留下的一星負評，照片顯示同行人員點了4盤黑白切竟然要價800元，內容包括魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦及鯊魚煙等品項。該名來自台北的消費者表示，第一次造訪屏東夜市就遇到如此高價，讓他相當不滿。

貼文曝光後隨即引發網友熱烈討論。多數網友認為價格確實過高，雖然魚蛋和鯊魚煙本屬較高價食材，但4盤收費800元仍顯不合理。也有網友質疑是否有加點主食，但當事人明確回應當天並未點任何飯麵類。

廣告 廣告

面對爭議，涉事店家接受媒體採訪時，依照照片中的食材與份量重新切盤試算。業者表示，鯊魚煙100元、生腸150元、魚蛋150元、粉腸加大腸100元、豬牙齦50元，合計約550元，與當事人指控的800元存在250元落差。

業者進一步說明，從網路照片中看到桌上有「禁止攜帶外食」的標示，該標示早在數月前已撤除，顯示這確實是9個月前的舊事。店家推測，當時可能還有其他菜色或主食未被拍攝入鏡，導致價格差異。

這家經營80年的老店採取傳統經營模式，現場沒有菜單標價，顧客多是自行夾取或口頭點餐，結帳時也不提供明細帳單。這種消費模式雖然老顧客早已習慣，但對初次造訪的外地遊客可能造成困擾。

其他夜市業者分析，黑白切本身就不算便宜的小吃，特別是魚蛋單盤市價就要150至200元。若再加上米粉或白飯等主食，每人約需50元，總價自然會更高。

儘管從未接獲類似價格投訴，涉事店家仍表示願意虛心檢討，感謝顧客提出意見，未來將考慮加強價格標示，以降低消費糾紛的發生。多位老顧客則力挺店家，認為價格合理，應該是存在某種誤會。

更多品觀點報導

爆餡紅豆餅退流行？網懷念古早味：剛好就好

AI教父黃仁勳來台美食之旅！8天狂吃11家名店：有夠賀呷

