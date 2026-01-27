屏東夜市「黑白切4盤收800」遭轟坑人！店家重算僅550元

一名女子爆料，9個月前到屏東夜市某黑白切攤用餐，點了魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦及鯊魚煙等4盤菜色，未加點飯麵，結帳時卻被收取800元，讓她相當不滿，直批「根本是在坑觀光客」。貼文曝光後引發網友熱烈討論，質疑價格是否合理。

屏東夜市黑白切4盤收800元引熱議，店家重算僅約550元將標價止爭議。（圖／示意圖／取自Google Maps）

原PO於26日在Threads發文，轉貼去年留下的Google一星負評，表示當時從台北南下到屏東旅遊，第一次逛夜市就遇到高價消費，看到帳單當下相當震驚，認為收費明顯過高。

貼文引起兩派網友討論，有人認為價格離譜，也有人指出魚蛋、鯊魚煙本就屬較高單價食材，但多數仍認為不至於要價800元，直呼屏東物價「越來越看不懂」。

根據《民視新聞》報導，店家受訪時表示，事後依女子提供的照片重新試算，表示鯊魚煙約100元、生腸150元、魚蛋150元、粉腸加大腸100元、豬牙齦50元，合計約550元，推測當時可能還有其他菜色或主食未拍入照片，或溝通說明不足，才導致消費爭議。店家也強調事件發生時並未接獲客人反映，未來將清楚標示價格，以避免類似糾紛再度發生。

