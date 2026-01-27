屏東夜市「4盤黑白切800元」她轟坑殺 店家現身重算愣住了

一名女子表示，9個月前到屏東夜市某黑白切攤用餐，點了魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦及鯊魚煙等4盤菜色，結帳時竟被收取800元，讓她相當不滿，痛罵「根本是在坑觀光客」，貼文曝光後引發討論，店家也依據女子提供的照片重新計算金額，總價僅約550元，但當時客人沒反映，並表示將會標示價格，以降低消費糾紛。

原PO昨（26）日於Threads發文，轉貼去年到屏東某店家消費後，留下的Google一星負評，表示當時從台北南下到屏東旅遊，第一次逛夜市，同行一行人點了4盤黑白切，包含魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦及鯊魚煙等，未加點飯或麵類，卻被收費800元，看到帳單當下超震驚，直呼「根本在騙觀光客，真的太貴了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，有人認為價格不合理，也有人指魚蛋與鯊魚煙本來就屬於較高單價食材，但不至於要價800元，「屏東是高消費的城市」、「我早就看不懂屏東的物價了」、「貴在鯊魚煙跟魚蛋吧」、「現在屏東物價貴到嚇人」、「魚蛋跟鯊魚煙都貴，但不至於那麼貴」。

根據《民視新聞》報導，店家受訪時表示，依照片中可見的食材與份量重新試算，鯊魚煙約100元、生腸150元、魚蛋150元、粉腸加大腸100元、豬牙齦50元，合計約550元，推測當時可能還有其他菜色或主食未入鏡，或說明不夠清楚，才會造成消費者誤解，認為該貼文為9個月前舊事，當時並未接獲客人反映，強調將標示價格，以降低未來消費爭議。

