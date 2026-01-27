屏東夜市「4盤黑白切800元」引熱議！網：屏東市也墾丁化？

民眾在網路發文指出，自己9個月前曾到屏東夜市某攤用餐，4盤黑白切被收了800元。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 屏東夜市傳出騙觀光客事件，民眾在社群平台發文指出，自己9個月前從台北到屏東夜市用餐，點了魚蛋、粉腸等菜色共4盤黑白切，結帳時被收取800元，痛批「根本在騙觀光客」，網友更直言「屏東市也開始墾丁化了嗎？」但店家事後依內容重算僅需550元，質疑發文者另有未拍攝的菜品。

民眾於社群平台發文，轉貼自己9個月前留下的Google一星評論，在屏東夜市攤位用餐共點4盤黑白切，有魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦、鯊魚煙等，「從台北來屏東，第一次來，這樣800？我覺得好貴？」

廣告 廣告

貼文也引起大量網友回應，紛紛直呼「誇張」、「貴過頭」、「黑白切，黑白算」、「屏東夜市沒標價的，都是勇敢人在吃的」、「屏東市也開始墾丁化了嗎」、「貴在鯊魚煙跟魚蛋吧…」。

屏東夜市黑白切收費問題引起熱議，店家指出，照片中菜色用現場秤重計算，粉腸加大腸100元、豬牙齦50元、鯊魚煙100元、魚蛋150元，合計約550元。店家質疑可能還有其他菜色或主食未入鏡，承諾未來會加強現場標示價格，以降低類似消費糾紛的發生，確保消費者權益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中逢甲商圈設非法性交易場所 男警喬裝扮嫖客潛入取信

虐死「剴剴」惡保母二審判決出爐！維持無期、18年徒刑