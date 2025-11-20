屏東大光國小閱讀、食農計畫開花 基金會挹注讓孩子夢想起飛

榮亮食田文教基金會得知後立刻攜手珊嘉杉開發股份有限公司，贊助壘球隊北上經費。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在墾丁國家公園最南端、落山風終年呼嘯的恆春半島大光里，這座位於月琴大師陳達故鄉的小漁村，雖然學生數受到少子化衝擊，但多年深耕屏東偏鄉的榮亮食田文教基金會，近期一口氣挹注大光社區與大光國小，從老人關懷、青年壘球夢想到孩童閱讀教育，全方位點燃這片土地的新希望。

基金會把愛灑向大光國小，這所迷你學校，在校長王怡萱帶領下，去年起與基金會合作大規模翻新圖書館，不僅補充數百冊新書，還打造柔軟閱讀角落，讓孩子們在海風吹拂中安靜翻頁。食農教育課程更把氣候變遷、糧食安全、海洋保育串連起來，小朋友從種菜、觀察紅樹林，到認識家鄉陳達的月琴傳承，學會用在地視野看世界；王怡萱說，「這裡資源本來就少，但我們不能讓孩子輸在起跑點！」基金會不只給書、給錢，更從小開始，培養孩子成為未來的土地守護者。

同時由在地青年組成的「大光囝仔壘球隊」，成員平日捕魚、工作，只能下班後苦練，卻靠著「大光精神」橫掃賽場，即將代表屏東北上挑戰「第23屆總統盃全國慢速壘球錦標賽」總決賽，榮亮食田文教基金會得知後立刻攜手珊嘉杉開發股份有限公司，贊助北上經費，並在出征前舉辦溫馨送行儀式，高喊「大光囝仔加油」。

恆春鎮長尤史經表示，協會長年推動農村再生、老人關懷據點，現在有了基金會當後盾，從長者到囝仔壘球，從圖書館到食農教室，整個社區像被注入強心針。榮亮食田文教基金會強調，台灣最南端的偏鄉不該被遺忘，這次對大光的全面支持，就是要讓老人有尊嚴、青年有舞台、孩子有夢想，讓大光里成為偏鄉再生最美的範例。

基金會協助大規模翻新圖書館，不僅補充數百冊新書，還打造柔軟閱讀角落。(記者蔡宗憲攝)

榮亮食田文教基金會，近期一口氣挹注大光社區與大光國小。(記者蔡宗憲攝)

