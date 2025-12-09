屏東大學校園鳥類生態豐富 三校區架設巢箱觀察其生態 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】屏東大學校園綠樹成蔭，樹木高大且枝繁葉茂，自然生態豐富，宛如都市叢林中的美麗公園，不只社區居民愛到校園休憩運動，棲身在校園裡的野生鳥類族群數量繁多，甚至有一對領角鴞常駐校園；陳永森校長邀請該校自然生態觀察社和屏科大木探攀樹社，今(9)日在屏商校區架設3個人工巢箱，吸引野生鳥類入住繁殖。

屏大包括民生、屏師及屏商校區，都有參天大樹，綠草如茵，加上友善校園，沒有人會去打擾鳥類，因此在幾乎沒有天敵的校園棲身覓食的野生鳥類很多，動植物生態相當豐富，除了水域常見的紅冠水雞、鷺鷥科鳥類，樹上經常傳來啾啁的鳥叫聲，也為校園增添生氣。甚至還有一對珍貴稀有的領角鴞，常駐在五育樓前的大樹上，不少外賓來校參訪時，陳永森校長經常第一時間就引領他們去觀賞這都市中難得一見的貓頭鷹，這也成為學校的獨特景觀。

為了提供野生鳥類更好的棲身繁殖之所，陳校長請學校的自然生態觀察社，為野生鳥類造個家，民生、屏師及屏商三個校區將架設10個人工巢箱，提供給野生鳥類更好更友善的環境，同時也有利於長期監測觀察，特別是鳥類的繁殖。

自然生態觀察社指導老師林豐雄今天帶著同學，並商請屏科大攀樹社及賞鳥社的同學協助，利用攀樹技術，將人工巢箱帶到適合的樹上，再加以固定。

林豐雄老師說，城市有許多樹木，但因干擾或樹幹過小，貓頭鷹不易找到巢洞。設置人工巢箱，有助於鳥類尋找新家，也能提供監測觀察。會到巢箱繁殖的野生鳥類，除了領角鴞和白腰鵲鴝入住，有時也會吸引松鼠跑進去，一旦發現鳥類進出的跡象，例如巢箱下方有鳥糞或食繭等，就可以透過其他設備，對巢箱內的鳥類生態做進一步的觀察紀錄。