屏東大學校園鳥類生態豐富 架巢箱觀察領角鴞生態

屏東大學校園生態豐富，鳥類族群數量繁多，其中還有珍貴的2級保育類領角鴞。（屏東大學提供／羅琦文屏東傳真）

屏東大學校園綠樹成蔭，自然生態豐富，棲身在校園裡的鳥類族群數量繁多，其中還有珍貴的2級保育類領角鴞。屏大校長陳永森請自然生態觀察社，陸續在3校區架設10個巢箱，作為生態監測觀察之用，自然生態觀察社今（9）日邀請屏東科技大學攀樹社及賞鳥社一起架設人工巢箱，為領角鴞打造舒適的家。

屏大有民生、屏師及屏商校區3校區，綠樹成蔭，樹木高大且枝繁葉茂，自然生態豐富，有如都市叢林中的美麗公園，3年新冠疫情期間，全體師生多採用遠距教學，也禁止社區民眾進入校園，來校棲息覓食的野生鳥類與日俱增，生態相當豐富，除了水域常見的紅冠水雞、鷺鷥科鳥類，樹上經常傳來啾啁的鳥叫聲，也為校園增添生氣。

廣告 廣告

屏東大學自然生態觀察社邀請屏東科技大學攀樹社及賞鳥社一起架設人工巢箱，為領角鴞打造舒適的家。（屏東大學提供／羅琦文屏東傳真）

特別的是，有一對領角鴞常駐在民生校區五育樓前的大樹上，不時睜大眼睛四處張望，可愛的模樣讓人駐足參觀拍照，不少外賓來校參訪時，陳永森經常第一時間就引領他們去觀賞這都市中難得一見的貓頭鷹，也成為學校的獨特景觀。

為了讓社團同學有跨校交流學習的機會，屏大自然生態觀察社指導老師林豐雄，商請屏科大攀樹社及賞鳥社學生協助，先由賞鳥社同學到百齡動物醫院，在獸醫師蕭恩沛指導下，打造適合領角鴞入住的人工巢箱，包括使用的木料、形狀、尺寸、洞口的大小等，再由攀樹社同學將人工巢箱固定在適合的樹上。

林豐雄表示，城市有許多樹木，但因干擾或樹幹過小，貓頭鷹不易找到巢洞。設置人工巢箱有助於鳥類尋找新家，甚至繁殖下一代，也能提供監測觀察，架設巢洞的高度約4至5米高，洞口面向開闊的天空，適合領角鴞進出，洞口附近最好有2到3公分粗的枝條，或以人工架設，方便其棲息。

林豐雄說，通常領角鴞會在洞口外觀望，確認沒有危險才會進入，但偶爾也會有不速之客，例如松鼠或壁虎等跑進巢箱，一旦發現領角鴞在巢箱外出沒，或樹下有鳥糞或食繭等，就可以確認領角鴞入住了，可在蛇管末端裝置錄影鏡頭，伸進巢箱內對生態進一步觀察紀錄。

屏科大攀樹社長梁郁昀表示，攀樹社成立不久，目前訓練直上直下，攀樹技巧成熟後可協助修剪枝葉，此次有機會幫忙架設巢箱，學到不少野鳥相關知識，覺得非常開心。

屏大自然生態觀察社前社長鄧祐安說，以前經常跑到山腳下做自然生態觀察，反而比較少在校園，如今架設了巢箱，可就近觀察學習，也請看到領角鴞的大家，靜靜地欣賞就好，不要驚擾牠們，美麗友善的校園需要大家共同維護。

更多中時新聞網報導

張鈞甯謝言承旭只睡3小時衝回台

NBA》快艇砍保羅除內訌 灰狼尋回銳爪

棒球》林昱珉不怕挨打 陳柏毓不想後悔