屏東大學謝秀華創作展 用桉樹皮移印染把森林帶著走！

屏東大學視藝系碩士生謝秀華(右)、教授陳燕如。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東大學視覺藝術學系碩士生謝秀華以桉樹皮移印染為技法，結合植物染與鐵鏽染，將大自然的節奏和美感融入生活中，製作成皮包、抱枕、圍巾等生活用品，在生活中與大自然共鳴，如同把森林帶著走，展現自然藝術之美。

謝秀華表示，樹皮有很特別的紋路，每一個都不一樣，有的像地圖、河流。植物染講究的是自然，不應該有過多的化工美染劑。她選擇桉樹來創作，是因為每次經過屏東大學的民生校區圖書館前的一棵桉樹，都會去摸一摸，看著它每年褪皮長出新的樹皮，覺得很感動。樹皮藏有自己的密碼，所以想將它呈現出來，在視藝系陳燕如教授指導下，製作出的作品令人驚豔。

謝秀華以桉樹皮移印染為技法，製作成皮包、抱枕、圍巾等生活用品。(記者葉永騫攝)

這次在屏東大學藝文中心展出3個主題。「無界」是要打破室內與戶外的分野，讓自然不再停留於外部景觀，而能滲入日常，成為可觸摸與感知的存在。「森語」則指向自然與人之間的對話，作品希望透過這些自然痕跡傳遞森林的質樸與靜謐，使觀者在作品之中感受自然的呼吸與力量，並在短暫停留中找到屬於自己的共鳴與想像。

「無界森語」不僅呈現材料再生與永續理念，也展現自然美學進入生活場域的可能，開啟人與土地重新連結的感知經驗。期待透過創作與展出，讓更多人重新思考自然與生活的關係，並看見材料再生的可能性。

即日起展出至12月12日止，週一至週五上午9點到下午5點，週六、日休館，歡迎熱愛藝術的民眾與師生前來參觀，領悟創作者透過特殊技法所要傳達的內涵。

柘樹可以變成不同的色彩。(記者葉永騫攝)

