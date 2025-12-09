屏東大學領角鴞造家 校區架設10巢箱

屏東大學校園綠樹成蔭，野生鳥類族群繁多，甚至有二級保育類的領角鴞常駐校園；校長陳永森請自然生態觀察社近日分別在三個校區架設十個人工巢箱，吸引領角鴞入住繁殖，打造永續、綠色大學。

該校自然生態觀察社指導老師林豐雄昨（九）日帶著社團學生，在屏商校區物色三棵樹設巢箱，並商請屏科大攀樹社及賞鳥社，讓有攀樹證照教練、學生支援，利用攀樹技術，將人工巢箱帶到樹上固定。

林豐雄表示，領角鴞在平原地區常見，且在新冠肺炎疫情間，校園較少人活動，也就逐漸進到校園；如今校方安排架設巢箱，不僅是邁出友善校園第一步，對學生來說，也是尊重生命與大自然的良好教育題材。

林豐雄指出，城市有許多樹木，但因干擾或樹幹過小，貓頭鷹不易找到巢洞；設置人工巢箱，有助於鳥類尋找新家，一旦發現鳥類進出跡象，例如巢箱下方有鳥糞或食繭等，就可以透過其他設備，對巢箱內鳥類生態做進一步觀察記錄。

自然生態觀察社學生鄧祐安說，很開心學校願意建置巢箱，為生態付出心力；與屏科大合作交流，經驗難得，社團原較少涉及攀樹，也許未來除登山、溯溪、健行等活動外，有機會開啟新業務。