屏東大學EMBA福岡參訪 深化台日學術與文化交流

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 國立屏東大學管理學院EMBA於114年10月29日至11月2日，組團前往日本九州福岡地區進行為期五天四夜的學術與產業參訪交流。此次參訪團由施百俊副校長親自帶領，李國榮EMBA執行長協同規劃與執行，並有第二、三屆EMBA學員約三十七人共同參與。行程結合學術、產業、政府與文化等多元面向，旨在培養學員具備國際視野、跨文化溝通能力與全球策略思維，強化其作為高階管理者的國際決策能力。

本次參訪行程中特別著重兩大參訪單位，即日本經濟大學與台北駐福岡經濟文化辦事處。10月30日上午，參訪團首先拜訪福岡辦事處，受到陳銘俊處長與王鴻鳴課長熱情接待。雙方進行單位簡介與座談，深入交流台日經貿合作、區域外交及政府在推動經濟與文化交流中的角色。施副校長代表屏東大學EMBA互致贈紀念品，雙方並合影留念。此次參訪不僅讓學員了解台灣在日本九州地區的官方代表機構運作，更對未來涉足國際業務、拓展海外市場提供實質啟發，並有助於屏東大學管理學院建立國際關係網絡與政府資源連結。

▲屏東大學前往日本九州福岡地區進行為期五天四夜的學術與產業參訪交流。（圖／屏東大學）

同日下午，參訪團移師日本經濟大學（Japan University of Economics），該校位於福岡縣太宰府市，專注於商學、經濟學、國際貿易、數位行銷及創業管理等實務導向課程。日本經濟大學副校長松本一朗、國際處主管田代雄三教授及全球商務系主任Bruno Kurt Christiaens教授親自接待，雙方進行學校簡介、專題報告與座談，並由該校學生分組帶領校園導覽。此次交流聚焦於高等商管教育如何結合在地企業與全球趨勢，屏東大學EMBA李國榮執行長也介紹台灣經濟發展現況。最後雙方互贈紀念品並合影，為未來學術合作奠定良好基礎。

EMBA參訪團成員邱金英同學表示：「這次參訪讓我深刻體會到日本學術與產業的緊密結合，也啟發我未來在國際管理領域的學習方向。」她認為，透過與日本師生的交流，對自身專業成長有極大助益。

除了上述兩大重點行程，參訪團亦參觀九州國立博物館、SAPPORO啤酒九州日田工廠及福岡Lalaport購物中心，從文化、產業到零售體驗，全面提升學員的國際視野與實務能力。透過本次參訪，學員不僅強化跨文化溝通與領導力，更深化理論與實務結合，並推動國際合作與學術聲譽。此次活動也獲得「台灣新聞」等媒體報導，展現國立屏東大學EMBA積極拓展國際交流的成果與影響力。