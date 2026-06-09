屏東大店長第12期結訓 28位青年創業家展現創新實力
記者鄭伯勝／屏東報導
屏東縣政府與屏東大店長聯盟攜手推動「屏東大店長課程」，九日下午於潮州聞香閣宴會廳舉辦第12期基礎營運班結訓典禮，共有28位來自不同產業的青年創業家順利結訓；縣長周春米出席頒發結訓證書，肯定學員在工作之餘持續精進自我、投入學習，也期勉大家將所學化為企業成長動能，共同為屏東產業發展注入新能量。
結訓典禮現場，學員們透過成果展示分享8週課程學習成果，其中「科妍企業公司」特別展示市值逾百萬元的LED藝術神轎，結合傳統工藝、燈光科技與文化創意，成為全場矚目焦點，充分展現屏東青年創新能量與產業轉型成果。
縣長周春米表示，大店長課程從第1屆至今已邁入第12屆，累積豐富的學習能量與創業資源，不僅培育許多優秀企業經營者，也逐步形成相互支持、共同成長的創業社群；周春米指出，創業者願意在繁忙工作之餘投入8週課程學習並不容易，透過課程交流與成果展示，可以看見大家持續精進、自我突破的努力與成果。她也期勉所有學員結訓後持續學習，將所學運用於企業經營，共同為屏東創造更多發展機會。
第12期學員代表、「科妍企業公司」負責人陳孟謙分享，透過課程學習，逐步將企業目標管理、組織架構規劃等制度化管理工具導入公司營運，讓企業發展方向更加清晰，也降低經營過程中的不確定性。
縣府勞動暨青年發展處表示，第13期大店長基礎營運班預計於今年8月開放報名，並將於11月3日在枋寮正式開課，持續將創業培育資源向屏南地區延伸，縮短城鄉資源落差，讓更多青年能夠就近學習、拓展人脈與提升經營能力，共同打造更具競爭力的屏東品牌，攜手開創屏東產業發展新未來。
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