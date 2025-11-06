屏東大武等16部落災時可無人機送藥 最強鄉長：我不會再冒險涉溪

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年7月底，屏東縣山區大豪雨，霧台鄉大武部落對外交通受阻，鄉長巴正義冒險涉溪送藥到部落給逾30位村民，英勇影片曝光被網友封為「最強鄉長」，但也有人直呼「太危險！」；屏東縣議員黃明賢今(6)日在議會質詢時詢問縣府是否有「無人機送藥」的規劃，衛生局說明，已將霧台鄉大武等全縣16個道路易中斷地區，列入中央推動的「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，以利未來有需求時就能立即啟動。

縣議員黃明賢指出，偏鄉地區的醫療困境，並非無解難題，關鍵在於主管機關是否具備前瞻思維與執行決心，「地理的距離」不應等同於「醫療的落差」，霧台鄉長冒險涉水送藥令人怵目驚心，與其讚頌個人的英勇，衛生局更應致力於讓這份英勇不再被需要。必須立即啟動「無人機送藥」的超前部署計畫，系統性地建置包括飛行設備、操作人力、起降場地在內的完整運送網絡，讓緊急藥品配送不再受天候與路況阻斷。

廣告 廣告

屏東縣府衛生局長張秀君說明，針對無人機送藥，屏縣配合中央推動「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，8月已主動盤點有無人機送藥需求的偏鄉部落，包含來義鄉(來義、義林、中丹林)、春日鄉(士文)、泰武鄉(佳興)、霧台鄉(舊佳暮、大武)、獅子鄉(內文、草埔)、瑪家鄉(涼山、佳義)、牡丹鄉(東源、旭海、高士)、三地門(德文、大社)等16個部落，共規劃14個起降點，已提報衛福部，以利未來有需求時就能立即啟動。

霧台鄉長巴正義今天也表示，雖無人機飛行還必須視天候狀況，但是有無人機送藥的規劃還是非常好，以後會配合加強離災措施，遇颱風等天候，會先將慢性病患者等人員撤離到霧台部落，「我以後也不會冒險涉溪送藥了！」

屏東縣議員黃明賢(右)6日質詢時關切無人機送藥議題，衛生局長張秀君(左)說明已配合中央政策提報評估地點。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

「鳳凰」颱風下週一到三影響北部！氣象署估強度「中颱上限」

高鐵每天超過2千空位被浪費！ 11/10新制「提早1小時搭車先換票」

