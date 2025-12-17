屏東大武部落9人獵殺瀕臨絕種台灣黑熊無罪 屏檢提上訴

屏東縣霧台鄉大武部落村民3年間獵殺4隻瀕臨絕種的台灣黑熊，遭依野生動物保育法起訴，屏東地院11月判決9人無罪。屏檢今天表示，「非營利自用」不應成為濫殺野保動物保護傘，依法提起上訴。

屏東縣霧台鄉大武部落村民3年間獵殺4隻瀕臨絕種的台灣黑熊，遭依野生動物保育法起訴，屏東地院11月判決9人無罪。屏檢17日提起上訴。圖為台灣黑熊。（示意圖／資料照／林業及自然保育署台中分署提供）

大武部落9名村民於民國109至111年間獵殺4隻黑熊，遭屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪起訴。屏東地方法院上月一審宣判，9人被訴違法獵捕、宰殺野生動物部分，基於「非營利自用」無罪；僅一人依頂替罪判處拘役10天。屏檢已於法定期間內提起上訴。

對此，被告之一大武村長麥庸正表示尊重，並說9人非全數皆與獵黑熊有關，包含他在內。且族人在山上生活，狩獵文化與婚喪喜慶息息相關，不會選擇性獵殺特定物種，文化上也不會有濫殺行為。

屏檢今天新聞稿指出，「非營利自用」不應成為濫殺野保動物的保護傘。原審判決依據修正後野生動物保育法第21條之1規定，認被告等人獵殺行為屬「非營利自用」而諭知無罪。然而「非營利自用」法律概念，非獨立於「原住民族傳統文化」之外的免責金牌。

屏檢認為，依司法院大法官會議釋字第803號解釋意旨，法律所保障的狩獵權，須建立在「依循部落傳統文化傳承」基礎上，若僅因行為人具備原住民族身分，將與傳統文化毫無關聯的娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」之名並規避刑責，已違反憲法平等原則。

屏檢指出，4隻黑熊遭獵殺，一隻是村民在「採草藥」途中偶遇射殺，一隻是村民分隊包抄射殺，均非基於特定祭儀時間、地點或目的之計畫性狩獵；還有一隻落入俗稱山豬吊的陷阱，受困後遭射殺，造成保育類動物長時間、極劇度內心恐懼與身體痛楚；最後一隻則是村民以機車「三貼」方式運送，並在途中嬉鬧。

屏檢說，此案犯罪行為具「戲謔性」與「殘忍性」，而非文化實踐。被告對待本案保育類動物行為，與神聖、莊嚴的原住民族狩獵文化背道而馳，戲謔生命且手段殘忍，也違背部落規範。部分犯行發生於「部落尋根活動」期間，主辦單位並未允許狩獵，被告等人卻仍攜帶大量獵槍入山濫捕，此舉既非自身部落規範所容，遑論代表整體傳統文化。

屏檢表示，原住民族傳統狩獵文化是建立在對自然敬畏與自我約束之上。被告等人短時間內密集獵殺4隻瀕臨絕種的台灣黑熊、5隻台灣水鹿及3隻台灣野山羊等保育類動物，其規模、手段與動機均已超過「維持生存」或「傳統祭儀」合理範圍，屬「機會主義式」濫殺。

屏檢提及，原審判決未能區辨「個人脫序行為」與「集體文化實踐」差異，將少數人違法行徑等視於部落文化，不僅在法律評價上錯誤，更對真正嚴守狩獵禁忌的原住民族造成二次傷害。為糾正原判決違失，並釐清「狩獵文化權」與「生態保育」憲法界線，檢察官依法提起上訴，請求撤銷原判決，並依法論罪科刑，維護法律與環境生態正義。