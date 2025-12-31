屏東太平洋百貨蟬聯地王 大南方計畫帶動房產量縮價穩

屏東縣政府31日公布民國115年度「地王」，由位於屏東市中正路及公園路交叉口的太平洋百貨2度蟬聯，換算1坪約67萬4000元。（謝佳潾攝）

屏東縣政府31日公布民國115年度「地王」，由位於屏東市中正路及公園路交叉口的太平洋百貨2度蟬聯，公告現值每平方公尺20萬4000元，換算1坪約67萬4000元；縣府也表示，在大南方新矽谷計畫、高屏2快等公共建設議題帶動下，房地產整體呈現量縮價穩趨勢。

屏縣府表示，屏東縣115年度公告土地現值及公告地價於15日經屏東縣地價及標準地價評議委員會評議通過，公告現值平均調幅2.29％，2年公告1次的公告地價平均調幅4.53％，「地王」由｢太平洋百貨再度蟬聯，1坪約67萬4000元。

廣告 廣告

縣府地政處表示，今年房地產雖仍受中央銀行信用管制及營建成本上升影響，但屏東縣位處行政院｢大南方新矽谷計畫｣鏈結半導體S廊帶的重要區域，且隨者｢國家火箭發射場域｣落腳滿洲鄉九棚村，屏東科學園區及科技產業園區的升級，吸引AI、半導體及太空產業進駐，另有屏東市和生公辦市地重劃、礦協公辦市地重劃，高屏2快等公共建設議題帶動下，房地產整體呈現量縮價穩的趨勢。

地政處進一步指出，115年公告土地現值及公告地價綜合考量屏東縣房地交易情形、社會經濟狀況及民眾負擔能力，並同時兼顧全縣地價區段的均衡性及合理性，其中重點調整區域為高鐵特定區、六塊厝產業園區坐落的屏東市，及觀光熱絡恆春鎮、琉球鄉、車城鄉等地區。

地政處提醒，民眾可於115年1月1日起透過地政處網站、或於上班時間洽各地政事務所查詢最新一期公告土地現值及公告地價，並自115年1月2日至115年2月2日間按公告地價80％至120％以內申報地價，若私有土地以公告地價80％為申報地價者，可免申報。

更多中時新聞網報導

李聖傑哽咽泛淚 拚26年終登小巨蛋

堂本光一報喜 傳娶戀12年佐藤惠美

文化幣加碼 13至22歲每年都領1200點