屏東太平洋百貨路易莎咖啡收了 同家百貨將有2間星巴克

原路易莎咖啡已結束營業。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕位於屏東太平洋百貨公司二館一樓的路易莎咖啡3日結束營業，目前正進行裝修，將由星巴克接手變成太平洋百貨二店，一店仍維持在原處不變，罕見出現一家百貨公司有二間星巴克的情形，據了解，路易莎咖啡該處結束營業是租約到期，星巴克提出更好的租約條件，因此搶到了該店面，預計趕在2月開幕。

原路易莎咖啡經營的地點位置良好，正對屏東公園，每到假日及舉辦活動時總是人潮滿滿，這個月因為租約到期，路易莎有意續約，但星巴克也看中這間店面，因此提出更好的條件承租，也順利得手，路易莎咖啡只能結束營業，使得目前僅剩環球購物中心還有一家營業。

有民眾指出，這家路易莎咖啡的價格較親民，所以總吸引一些特定的人士在店內消費，生意還不錯，星巴克則是價格較高，現在對手路易莎離開，星巴克就成了附近的霸主，想喝咖啡沒有別的選擇，只有星巴克了。

屏東太平洋百貨二館一樓是黃金店面。(記者葉永騫攝)

目前該店由星巴克接手，正在趕工改裝。(記者葉永騫攝)

