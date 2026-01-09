屏東奇幻大津復辦 2月點燈每天限量1000人

（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東奇幻大津吸引遊客夜探光影瀑布之美，去年受颱風影響重創步道停辦1年，經過整建及生態復原，今年將在2月重新回歸，每天限量1000人，盼為地方創造經濟效益。

屏東縣政府今天新聞稿表示，2026奇幻大津以「夜之覺旅 Journey In the Night」為核心概念，將自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地的溫度。

文化處提及，「奇幻大津」2024年農曆年初首次辦理就獲好評，融入在地文化與產業特色，透過奇幻光影裝置的互動變化，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌，為地方觀光注入嶄新想像。

因2024年10月間颱風侵襲導致大津步道嚴重受損，為確保民眾安全與場域修復品質，去年活動停辦1年。期間不只高樹鄉民眾關注詢問，官網及臉書（facebook）也有不少新世代網紅及網友敲碗期待回歸。

文化處說明，大津步道經過長時間整建與生態復原，活動終於在今年重新登場，除帶動高樹蜜棗銷量成長，今年也推廣在地芋頭產業，盼持續為地方創造經濟效益。活動自2月3日至3月4日，每晚5時至9時於高樹大津瀑布登場，門票於1月12日起在ibon售票開賣。

另外，活動採購票制，每天限量1000人入場，線上800人、現場200人，每半小時1梯，共8梯次。活動每週一公休，並於春節期間2月15日（小年夜）至2月17日（初一）暫停開放；另規劃2月3日至2月5日「高樹鄉民搶先看」，邀請在地鄉親優先體驗。（編輯：龍柏安）1150109