屏東奇幻大津璀璨點燈 周春米邀民眾體驗夜光森林之美

屏東高樹「奇幻大津」5日晚間盛大開幕，縣長周春米與高樹出身的「雙金男星」劉冠廷一同走進夜光森林，為活動揭開序幕，現場吸引許多在地鄉親同行，踏上光影與自然交織的沉浸式旅程，感受夜色中大津瀑布的絕美風貌。

縣長周春米表示，高樹擁有豐富的山林與瀑布資源，縣府以沉浸式藝術體驗為核心，將夜間光影藝術與大津瀑布的自然地景結合，持續打造「奇幻大津」成為屏北最具代表性的夜間觀光品牌。她也提到，去年受颱風影響，大津步道嚴重受損停辦，歷經一年的修復與安全檢視，今年終於順利復辦，讓民眾能再次走進山林，欣賞夜間光影之美。

劉冠廷在開幕現場分享，大津瀑布承載著他童年玩耍的生活記憶，以前習慣了白天的樣貌，這次以不同於以往的視角重新走進夜間步道，不僅感受到家鄉透過藝術與光影被重新點亮的魅力，更有一種熟悉卻驚艷的視覺震撼，他也邀請大家親自走一趟大津瀑布，體驗專屬於高樹夜晚的靜謐與浪漫。

屏東縣政府文化處表示，本次燈區規劃多組主題燈座，入夜後光影沿著山林層層展開，兼具藝術性與自然氛圍。燈組包含《北境之森》、《畫中仙境》、《枯木逢生》、《霞光萬稻》、《夜綻之花》、《花果天堂》、《蝶舞山林》、《文心蘭林》及《歡迎光林》、《奇幻大津》等主題，依循步道動線與地形特色配置，融合生態意象與在地元素，引領民眾在夜色中穿梭山林，感受光影藝術與自然景觀交織的獨特體驗。

文化處指出，2月6日起開放一般遊客購票入場，活動期間至3月4日，每日17時至21時開放參觀。活動期間每日限量1,000人入場，採線上預約與現場購票並行，線上預約800人、現場票200人，每半小時一梯次，共8梯次；活動期間同步推出限量入場好禮，只要入場即可將奇幻回憶帶回家，包括馬年限定「獨角獸發光頭飾」、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片奇幻大津限定版，數量有限，送完為止。