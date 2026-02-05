屏東奇幻大津開幕點燈 雙金男星劉冠廷回鄉代言 與周縣長同遊夜光森林

▲屏東奇幻大津璀璨點燈，周春米縣長與劉冠廷同遊光影山林。

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東高樹「奇幻大津」5日晚間開幕點燈，縣長周春米邀請高樹鄉出身的「雙金男星」劉冠廷擔任活動代言人，與民眾一同走進夜光森林，感受山林與光影交織的奇幻氛圍。周縣長表示，高樹擁有豐富的山林與瀑布資源，縣府以沉浸式藝術體驗為核心，將夜間光影藝術結合自然地景，打造「奇幻大津」成為屏北最具代表性的夜間觀光品牌，邀請民眾來體驗夜光森林之美。

周縣長說，「奇幻大津」活動去年受颱風影響，大津瀑布步道一度嚴重受損而停辦，縣府歷經一年的修復工程與安全檢視，今年終於順利復辦，讓民眾能再次走進山林，安全欣賞夜間光影之美，感謝代言人劉冠廷回到家鄉力挺活動，讓「奇幻大津」更添亮點。

代言人劉冠廷表示，自己是高樹人，從小就常與家人朋友到大津瀑布爬山、看風景，能以自己的力量回到家鄉宣傳屏東美景，感到十分榮幸。他分享，傍晚時分在夕陽映照下的山林景色與夜晚燈光點亮後的氛圍截然不同，各有特色，令人印象深刻，也誠摯邀請大家在春節期間到高樹大津體驗這趟奇幻旅程。

縣府文化處表示，「2026奇幻大津」在瀑布森林步道設置10座主題燈組，包括《北境之森》、《畫中仙境》、《枯木逢生》、《霞光萬稻》、《夜綻之花》、《花果天堂》、《蝶舞山林》、《文心蘭林》、《歡迎光林》，以及將瀑布化身為動態畫布投影展演的《奇幻大津》等作品。

自2月6日起至3月4日止，每日晚間17時至21時開放參觀，活動期間每日限量1,000人入場，線上預約800人、現場票200人，每半小時一梯次，共8梯次。活動期間同步推出限量入場好禮，只要入場即可將奇幻回憶帶回家，包括馬年限定「獨角獸發光頭飾」、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片奇幻大津限定版，數量有限，送完為止，相關活動資訊，歡迎至縣府及活動官方平台查詢。（圖／屏東縣政府提供）