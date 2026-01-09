屏東奇幻大津 2/3起登場

二○二六「奇幻大津」光影沉浸式體驗，將於二月三日起為期一個月強勢回歸；屏東縣府邀請民眾走入夜色森林，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的夢幻旅程。

屏東縣府文化處表示，二○二六奇幻大津以「夜之覺旅」為核心概念，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地的溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。文化處指出，「奇幻大津」於二○二四年農曆年初首次辦理即深獲好評，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌，為地方觀光注入嶄新想像。

後因二○二四年十月颱風侵襲導致大津步道嚴重受損，去年活動忍痛停辦一年，期間不只高樹鄉親關注詢問，官網及臉書也有不少新世代網紅及網友敲碗期待回歸。

文化處說，大津步道經過長時間整建與生態復原，活動終於在今年春節期間重新登場，盼為地方創造經濟效益。活動採購票制，每日限量一千人入場，線上八百人、現場兩百人，每半小時一梯，共八梯次。凡完成購票並入場，即可獲得三款活動專屬好禮，為夜之旅程留下專屬紀念。

活動從二月三日至三月四日的每晚五至九時展開，活動期間每週一公休，並於春節期間的二月十五至十七日暫停開放；另規劃二月三至五日「高樹鄉民搶先看」。售票時程於一月十二日起在ibon售票系統正式開賣，詳情可上屏東政府文化處網站查詢。