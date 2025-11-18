屏東女兒Ella返鄉開唱帶路當地美食 理想混蛋指名屏東肉圓
「2025狂客音樂祭」去年首次舉辦即造成4萬人朝聖，今年將於11月22、23日於屏東縣內埔六堆紀念公園登場。今年再度由金曲歌王羅文裕策展，領軍金曲歌王蕭煌奇、許富凱、偶像男團Ozone、人氣樂團理想混蛋、金曲歌后朱海君等，兩天共計有13組人氣歌手將輪番接力飆唱。羅文裕表示，他和Ella陳嘉樺此次也難得在屏東舞台合作，期許今年參加人數加倍！
屏東女兒Ella返鄉開唱 姊姊組親友團應援
身為屏東小孩的Ella陳嘉樺，將在22日難得在家鄉開唱，預告將帶來full band編制的30分鐘長度演出。難得站上家鄉舞台，不僅粉絲期待，連姊姊也組好親友團到場應援支持。
Ella開心透露將與羅文裕合唱客家歌曲，並笑說這次演出會多說客家話親切問候鄉親朋友，但她也會充當翻譯，讓粉絲們都能聽懂。談到當地美食，Ella力推大家一定要吃客家粄條，那是她記憶中油蔥香與純粹美味的幸福味道。
Ozone驚喜跨界秀客語 蕭煌奇期待大啖梅干扣肉
偶像男團Ozone開心分享他們的歌曲〈World Top〉將與客語做合作，在歌曲中加入客語，增加不同文化上的交流，並笑說每次表演這首歌時，粉絲們都會大聲跟著唱，讓他們越來越會講客家話！團員佳辰也笑說，屆時最想吃的美食就是屏東的萬巒豬腳。
金曲歌王蕭煌奇分享他每次來屏東都會品嚐黑鮪魚生魚片、櫻花蝦炒飯，這次則超期待梅干扣肉、封肉、還有薑絲大腸等客家美食。人氣樂團理想混蛋表示這是他們第一次受邀參加狂客音樂祭，將準備多首「招牌歌曲」，希望可以和現場粉絲一起來個震撼大合唱，並相約大啖超美味的屏東肉圓。
羅文裕分享，今年音樂祭將分為舞台表演、特色市集，還有民眾拍照打卡點「入口意象」、「裝置藝術狂客巨寶」等。此外，現場還有免費手作體驗，歡迎大家在秋日再度大歡聚。
