屏東女清潔隊長開賓士「撞人肇逃」 騎士掉落水溝亡！鄉長震驚

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2026年6月11日，屏東來義鄉公所曹姓女清潔隊長駕駛賓士，把一名單車騎士撞進水溝後，肇事逃逸。讀者提供



屏東縣來義鄉公所曹姓女清潔隊長，駕駛賓士行經萬巒鄉新榮路段，撞上一名單車騎士後涉嫌肇逃，吳姓男騎士（50歲）摔落水溝死亡。內埔警分局員警對曹女進行酒測、毒篩，酒測值0，毒品唾液快篩呈現陰性反應。

屏東來義鄉公所曹姓女清潔隊長駕駛的賓士。讀者提供

內埔警分局12日6時許接獲民眾報案，於萬巒鄉新榮路段水溝內疑似有民眾落水。 員警調查事證後，發現於前11日夜間22時許，一位自小客車駕駛，在新榮路段上撞擊一名單車騎士。 該騎士落入水溝後，駕駛在當下未報警及施救，涉及肇事後即逃逸。

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員警對肇事駕駛實施酒測，數值為0mg/L，至於毒品唾液快篩，呈現陰性反應；詳細肇事原因，警方持續釐清。

賓士車駕駛為來義鄉公所的曹姓清潔隊長。《中央社》報導，來義鄉長莊景星表示，曹姓隊長在公所服務約20年，約3年前轉調清潔隊長一職，是認真盡責的人，對於此次事件感到震驚遺憾，將全力協助家屬處理後事。

腳踏車被撞後車體扭曲。讀者提供

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