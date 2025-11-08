屏東女警上廁所見「不明反光」！竟是同仁偷拍下場慘了

社會中心／李明融報導

近日有網友在臉書社團爆料，指出屏東縣警局邱姓員警遭指控偷拍女警上廁所，且被害女警有2人，起初事件爆出後，邱員還依舊在所內「趴趴走」，女警們也提心吊膽，敢怒不敢言，最終被害人發現後向單位主管反應，該單位主管陪同被害人到婦幼隊報案，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送法辦，另行政處罰部分，則在召開性騷擾防治審議會後，最終將邱員記大過處分。

屏東女警上廁所驚見「不明反光」竟是同仁偷拍！色男警遭逮「超後悔」下場慘了

有網友爆料，屏東縣警察局有員警偷拍同仁事件。（示意圖／翻攝自pexels）「靠北Police」臉書有網友發文指出，「偉大的國境之南大巡佐，仗著令尊大人二線二星之威，四處偷拍女警裙底風光，被抓包後偷偷法辦，至今沒有更有效的治療方法，還放縱你在分局趴趴走，女警們都被嚇死又敢怒不敢言，連大佛縣都敢嗆從嚴究辦了，阿猴縣敢嗎？從恆春到交通隊都留下你的狼蹤，現在…偉哉里港」，底下有人回應，該名邱姓員警疑似已婚，其父親也是警職，對此，屏東縣警察局表示，今年7月接獲同仁反應，邱姓員警疑涉以手機偷拍女性同仁上廁所等不當行為。警方立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物。經調查後，邱員坦承犯行不諱並深感悔悟，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送檢方偵辦。

廣告 廣告

屏東女警上廁所驚見「不明反光」竟是同仁偷拍！色男警遭逮「超後悔」下場慘了

警方強調對於性騷擾及侵害隱私事件採取「零容忍」態度，目前以先計邱員一記大過。（示意圖／翻攝自pexels）

針對這類事件，警方強調對於性騷擾及侵害隱私事件採取「零容忍」態度，並召開性騷擾防治審議會認定成立，已對邱姓員警調整服務地並記一大過處分，同時全面清查辦公場所以確保環境安全，未發現其他不法情形；警方對於所有違法、不符合規定的行為，一定會辦到底，絕不寬容。只要一收到檢舉或線索，就會馬上調查、收集證據並送辦，展現徹底整頓紀律的決心。接下來，我們也會持續改善辦公室和休息區的隱私安全，要求所有主管確實負起監督責任，避免類似事件再次發生，給大家一個安全、互相尊重的職場。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：屏東女警上廁所驚見「不明反光」竟是同仁偷拍！色男警遭逮「超後悔」下場慘了

更多民視新聞報導

愛孫留下手機交代家人「賣點錢」！外婆：小孩都沒了

男大生繳不出學費走上絕路 市府證實：還有一個弟弟

北車醉女遭侵犯沒人制止！目擊者稱：怕受傷不敢上前

