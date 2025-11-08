屏東女警如廁發現「不明反光」驚覺偷拍！色龜男警被逮超後悔…下場曝

社會中心／洪正達報導

屏東縣警察局已函送該名涉及偷拍的男警，並記大過、調地處分。（圖／翻攝GoogleMaps）

屏東縣警警局邱姓員警被指控偷拍女警如廁，被發現後坦承犯案，婦幼隊、督察科獲報介入調查後，已依涉犯犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送法辦，另行政處罰部分，則在召開性騷擾防治審議會後，決定將邱員記大過並調地處分。

屏東縣警局表示，2025年7月月間接獲同仁反映，邱姓員警涉及手機偷拍女性同仁上廁所等不當行為，警方立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物，經調查後，邱員坦承犯行且深感悔悟，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送法辦。



警方強調，對於性騷擾及侵害隱私事件採取「零容忍」態度，並召開性騷擾防治審議會認定成立，已對邱姓員警調整服務地並記一大過處分，同時全面清查辦公場所以確保環境安全，未發現其他不法情形。



警方也重申，對於涉及違法、違紀案件，一向秉持 「毋枉毋縱、不包庇、不護短」 之原則，接獲反映即立即蒐證、查辦、移送，展現從嚴執紀的決心。本局亦將持續強化辦公及休息空間隱私維護、檢視環境安全、落實各級主管「嚴教勤管」責任，防杜類案再發，營造安全職場與性別友善環境。

廣告 廣告

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

女大生慘成「供品」遭壽星性侵還「OneByOne」5男同學圍觀下場曝

開車沒在看！高雄自小客「一團黑影」下秒撞上 恍神駕駛驚覺…撞到人了

外送員注意！Foodpanda未投保遭台南市開罰30萬 法院認地方無權敗訴

高雄女「未掛號」直衝診間問病情遭拒！怒轟醫「缺錢嗎？」下場完蛋了

