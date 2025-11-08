屏東女警如廁發現「不明反光」驚覺偷拍！色龜男警被逮超後悔…下場曝
社會中心／洪正達報導
屏東縣警警局邱姓員警被指控偷拍女警如廁，被發現後坦承犯案，婦幼隊、督察科獲報介入調查後，已依涉犯犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送法辦，另行政處罰部分，則在召開性騷擾防治審議會後，決定將邱員記大過並調地處分。
屏東縣警局表示，2025年7月月間接獲同仁反映，邱姓員警涉及手機偷拍女性同仁上廁所等不當行為，警方立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物，經調查後，邱員坦承犯行且深感悔悟，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送法辦。
警方強調，對於性騷擾及侵害隱私事件採取「零容忍」態度，並召開性騷擾防治審議會認定成立，已對邱姓員警調整服務地並記一大過處分，同時全面清查辦公場所以確保環境安全，未發現其他不法情形。
警方也重申，對於涉及違法、違紀案件，一向秉持 「毋枉毋縱、不包庇、不護短」 之原則，接獲反映即立即蒐證、查辦、移送，展現從嚴執紀的決心。本局亦將持續強化辦公及休息空間隱私維護、檢視環境安全、落實各級主管「嚴教勤管」責任，防杜類案再發，營造安全職場與性別友善環境。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
更多三立新聞網報導
女大生慘成「供品」遭壽星性侵還「OneByOne」5男同學圍觀下場曝
開車沒在看！高雄自小客「一團黑影」下秒撞上 恍神駕駛驚覺…撞到人了
外送員注意！Foodpanda未投保遭台南市開罰30萬 法院認地方無權敗訴
高雄女「未掛號」直衝診間問病情遭拒！怒轟醫「缺錢嗎？」下場完蛋了
其他人也在看
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。台北市長蔣萬安、議長戴錫欽金鏟子鏟下，環狀線東環段開工大吉，不知道兩人有沒有討論明年選戰規畫，因為戴錫欽已喊話蔣萬安跨黨站台。台北市議長戴錫欽（11.6）：「現任4席加沒有的2席，他們在沒有母雞的情況下，他們如果願意支持蔣萬安，萬安沒有理由不幫他們站台，（你會支持）當然，（那你要說服其他議員）當然這我工作，要合作一定要誠心相對。」上回選戰，白營在柯文哲、市長候選人黃珊珊帶領下，四名新人陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽都當選。這回中正萬華吳怡萱、松信派許甫搶席次。民眾黨副秘書長許甫：「如果上升到政黨層次，有待兩黨包括國民黨主席選出後，組織人事都穩定後，後續協商談合作才有進一步站台部分。」民眾黨副秘書長許甫：「如果上升到政黨層次，有待兩黨包括國民黨主席選出後，組織人事都穩定後，後續協商談合作才有進一步站台部分。」黃國昌日前拜會蔣講萬安。（圖／資料照）台北市議員（民）許淑華：「台北市如果出現三腳督，對蔣萬安來說非常不利，現在只能犧牲這些小雞，幫民眾黨站台勢在必得，這樣情況也讓藍營支持者非常困擾，到底投給國民黨議員還是民眾黨議員，也會導致小雞互相內鬥。」面對老戲碼藍白合，綠營隔岸觀火，沒想到議員鍾小平也喊，要找黃國昌站台。台北市議員（國）鍾小平（11.6）：「既然藍白合就互相幫忙，我們也爭取黃國昌幫我們站台。」民眾黨主席黃國昌（11.7）：「以後的事情很遙遠，現在最重要的，你惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候出來澄清道歉。」鍾小平認為，如果蔣萬安可以幫民眾黨站台，那他要請黃國昌也來幫藍營站台。（圖／鍾小平提供）台北市議員（民）顏若芳：「柯文哲疑似貪汙圖利都還沒塵埃落定，黃國昌因為狗仔事件也遭調查，這2件事情國民黨還要跟民眾黨合作嗎。」自民眾黨創立以來，藍白關係亦敵亦友，但選戰席次有限，是不是塑料交情，提名策略見真章。（民視新聞綜合報導）原文出處：蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談 更多民視新聞報導藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨民視影音 ・ 10 小時前
中職》「雙媽會」應援有神助 樂天奪冠至慈護宮還願
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，奪下隊史第 8 座總冠軍、這也是樂天接手後的首座冠軍，其中「雙媽會」應援有如神助，樂天球團日籍領隊牧野幸輝今在市府人員陪同下，前往桃園慈護宮還願並向媽祖報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑，慈護宮主委簡征潭特別贈致文創品棒球帽及「金運桶」，希望樂天桃猿隊能再創佳自由時報 ・ 11 小時前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 10 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。（圖／民視新聞）一肩挑起裝滿漁獲的扁擔，2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。而綠營三位選將活動中互動熱絡，私底下也都積極布局黨內初選，兄弟登山各自努力。立委邱議瑩說，收到很多市民朋友給的加油跟鼓勵，也希望能不負眾望、拔得頭籌，最後贏取最後黨內初選的勝利。民進黨高雄市長黨內初選熱度升溫，根據綠營內部流傳的11月最新民調，4位爭取提名的立委分別對上國民黨的柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分別以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%，幾乎是誤差範圍內，幾通電話就可能翻盤。邱議瑩認為，民調都當作參考基準，還是要持續努力，甚至要擴大領先範圍，領先的幅度。賴瑞隆則是表示，民調都納入參考依據，做的不夠的部分會持續來加強。民進黨選選將對上國民黨柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分居以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%。（圖／民視新聞）邱賴兩人在台下偶有互動，只是雙方支持度伯仲之間，邱賴對決態勢儼然成形，市長陳其邁則是有信心，明年一月的黨內初選，會是一場君子之爭。2026年高雄市長選舉，民進黨內初選腳步接近，邱議瑩的民調急起直追，爭取最終出線，迎戰國民黨的柯志恩。原文出處：2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大 更多民視新聞報導柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力民視影音 ・ 11 小時前
盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"
中部中心報導豬肉攤今天（8日）全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕，到建國市場關心豬肉供應，與價格變化。不過，有攤商反應，豬肉進價比疫情前貴，攤商被迫放15天無薪假，回來又只能自行吸收價差！還有攤商說，市府不要只顧辦促銷活動，多給補助"卡實在"！盧秀燕看建國市場豬肉開賣。(圖/林賢明攝)盧秀燕在8日早上，到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化！盧秀燕沿路跟攤商揮手、打招呼，微笑寒暄，不過，有些攤商的心裡話，其實是這個！建國市場豬肉攤商：「沒有用啦，豬那麼貴，沒有用啦，毛豬那麼貴。」建國市場豬肉開賣。(圖/林賢明攝)全台最大的公有零售市場，台中建國市場，有47家主打溫體豬肉，有些攤商說，豬肉價上漲，只能自行吸收價差，買氣也還沒復原！下游的美食店家也觀察到，因為豬瘟衝擊，來客數不如以往，要花時間等待！等了十五天，熬到解禁，市府經發局與建國市場，有活動，買豬肉製品，送一包肉鬆！經發局說明，豬肉攤商，目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況。原文出處：盧秀燕赴建國市場關心豬肉供應 攤商：別辦活動 快補助「卡實在」 更多民視新聞報導台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬民視影音 ・ 11 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 11 小時前
陽明交大跨世代熱音演唱會登場 (圖)
陽明交大校友發起「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，8日聚集橫跨半世紀的11組樂團，不分年齡世代熱力開唱。中央社 ・ 11 小時前
公館圓環這路段今起「時段性禁左轉」引民怨 蔣萬安：市民安全最優先考量
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導台北市公館圓環走入歷史，政府自9月13日起動工拆除至今已滿一個多月，交通事故大幅降低約4成，成效顯著。台北市交工處...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
塔利班批巴基斯坦「毫無合作誠意」！和談又失敗 巴國部長：將採必要措施維護人民和主權
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導南亞情勢持續緊張，掌控阿富汗的塔利班（Taliban，意譯神學士）政權今（8）日表示，阿富汗與巴基斯坦的新一輪和平談判再度...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
台遭軍事威脅構成日存亡危機事態 高市：可行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢，高市針對台灣情況作出表態，認為若台灣受到中國武力威脅，可能構成「存亡危機事態」，就可能動用集體自衛權，但判斷是否為威脅存亡的狀態，仍須根據實際情況，並考慮所有資訊而定。公視新聞網 ・ 11 小時前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
今「立冬」出太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署搬數據：有一句可信
今天（11月7日）是24節氣中的「立冬」，有諺語說「立冬暖，冬天冷」、「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨」，但是這些古老流傳下來的說法，真的可信嗎？中央氣象署搬出過去23年的數據，對這些諺語做驗證，發現其中僅有一句諺語是可信的。鏡報 ・ 1 天前
徐章焄話太多遭劉在錫嗆聲 中途消失再被抓包
該集設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情，徐章焄則飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁...CTWANT ・ 11 小時前
高雄市長初選民調與賴瑞隆僅差距1.7% 邱議瑩回應了
【記者李俊毅／台北報導】民進黨高雄市長黨內初選白熱化，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，昨日有媒體曝光最新的「地下賭盤」民調，顯示4人分別與國民黨立委柯志恩對決「全勝」，第一名為賴瑞隆的47.7％對上柯志恩33.0％、第二名的邱議瑩支持度46%，與賴瑞隆差距只差1.7%。對此，壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
月月被訂閱綁架！網友盤點信用卡扣款 想退光但缺一不可
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導許多APP都是會員訂閱制，每個月自動扣款有時還不知道被扣錢了，就有網友發文感嘆「我根本活在訂閱人生裡！」整理信用卡...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。中天新聞網 ・ 16 小時前