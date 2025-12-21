屏東女騎士遭可疑男尾隨「噴不明液體」 警鎖定對象調查

屏東縣 / 綜合報導

屏東一名25歲的蔡姓女騎士，19日騎車過程中，遭到可疑男騎士尾隨，並趁她停等紅燈時，連續2次噴灑不明液體，女騎士說被噴灑當下，因為當時外套穿很厚，只聞到一股臭味，事後調閱行車紀錄器才發現男子恐怖行為，警方初判男子噴灑的是非侵蝕性液體， 男子到案後表示，噴灑的是熄香煙的廢水，因為工作壓力大才會做出這行為 。

戴著白色安全帽的男子，騎車在路上，但詭異的是，男子左手拿著一小瓶容器，接著他瞄準騎在前方的女騎士，直接噴灑，眼看女騎士沒發覺，男子不罷休，繼續騎車跟著女騎士，抓準距離，再度對女騎士，噴灑不明液體。

事情就發生19日，屏東潮州鎮榮祥路段，報案的蔡姓女騎士說，當時正在停等紅綠燈，突然聞到一股惡臭味，不過因為冬天，穿的外套很厚，並沒有察覺到被噴灑不明液體，衣服看不出有任何異樣，只有臭味，調閱行車紀錄器一看，才發現自己被一路尾隨，被連續噴灑兩次不明液體。

非當事民眾說：「這個事關乎到我們人身安全，這個我會顧慮的。」潮州分局中山路所副所長林鉦軒說：「經初步研判非侵蝕性液體，本分局經調閱周邊監視器畫面已鎖定特定對象，並將加強該路段巡邏與警力部署。」

男子到案表示，噴灑的液體，是熄香煙的廢水，因為工作壓力才會做出這樣的行為，但一路尾隨的行為，也讓女騎士嚇壞了，男子也要為自己行為負起相關罰則。

