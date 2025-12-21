南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東潮州鎮有女騎士在停等紅燈時，突然被後面的男騎士，疑似用餵食針筒噴灑不明液體，回家之後才發現衣服怎麼濕濕的，趕緊報警，而整個過程也被拍下來。





屏東女騎士遭噴"不明液體" 男子持針筒噴灑作案

男騎士疑似用餵食針筒，朝前方停紅燈的女騎士噴灑不明液體。（圖／民視製圖）

行車紀錄器拍到，一名男騎士原本好好的騎車，卻突然間舉起左手，拿出一個東西往前面噴灑，畫面中還看得出來有液體狀的東西噴出來，而被他噴的對象，是一名正在停紅燈的女騎士，女騎士當下沒查覺，回家之後才發現怎麼衣服濕濕，趕緊報警。民眾聽聞都覺得很害怕，「感覺怪怪的，如果是我一個人我不敢攔，人多一點我就叫他們先攔住，我可以說那個人是怎樣怎樣。」潮州分局中山路所副所長林鉦軒表示，114年12月19日7時40分許，被害人蔡姓女子返家後發現身上疑似遭潑灑不明液體，經查閱其行車記錄器，發現於行經潮州鎮榮祥路段時，疑遭後方機車騎士潑灑不明液體，於當日13時20分許至屏東分局萬丹所報案，經初步研判非侵蝕性液體。經調閱周邊監視器畫面已鎖定特定對象，將通知到案說明；另將加強該路段巡邏與警力部署，以維護社區治安

廣告 廣告









屏東女騎士遭噴"不明液體" 男子持針筒噴灑作案

屏東縣潮州鎮榮祥路和民治路口，晚間人車稀少，之前曾經有女生被拖到草叢堆中，晚上都不太敢出門。（圖／民視新聞）

這個地點就在屏東縣潮州鎮榮祥路和民治路口，男騎士手中拿的噴灑物品疑似是餵食用的針筒，但裏頭的液體究竟是什麼？動機又是什麼？都得等到人到案後才知道。附近民眾表示，這裏晚間人車稀少，之前曾經有女生被拖到草叢堆中，晚上都不太敢出門。女性民眾表示，「晚上不敢走這條，之前那個女生是用走路的，就被一個吸毒的，然後把她拖進草叢。」另一位女性民眾也說，「我這裏晚上不敢出來，我都改走那邊，因為這裏有很多壞人啊，我不敢來。」北捷才剛發生隨機殺人事件，又有怪異騎士在馬路上對人亂噴不明液體，民眾人心惶惶，希望警方趕緊釐清原因，別再讓有心人士製造社會不安。













原文出處：屏東女騎士遭噴"不明液體" 男子持針筒噴灑作案

更多民視新聞報導

不寒而慄！張文砍人後包包掩口鼻偽裝路人逃走 網驚「超會演」

張文拿長刀猛衝「為何一堆人不跑」？教授吐背後原因

恆春三怪「民謠、檳榔、落山風」 展現百年獨特文化

