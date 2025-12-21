屏東女騎士遭尾隨潑熄香菸廢水！ 嫌犯供稱壓力大犯案

屏東縣潮州鎮近日發生一起令人不安的事件，一名25歲女騎士於12月19日早晨騎車途中，遭到尾隨的機車騎士兩次潑灑不明液體。該事件引發社會關注，警方於事後迅速展開調查，並於稍晚帶回涉案的吳姓男子進行說明。

屏東縣一名25歲女騎士於12月19日早晨騎車途中，遭到尾隨的機車騎士兩次潑灑不明液體。（圖/社會事新聞影音）

據受害女子在社群平台上描述，事發當時她正停等紅綠燈，突然聞到一股極為惡臭的氣味，但因冬季穿著厚重外套，未立即察覺異樣。直到下班後，她檢視行車記錄器才發現自己在行經潮州鎮榮祥路段時，遭到尾隨並被潑灑液體。她表示，得知真相後，感到極度恐慌，甚至出現心悸、失眠等症狀，並擔心嫌犯未被逮捕會再次作案，或對她進行報復。

廣告 廣告

警方在調查後，初步確認潑灑的液體為非侵蝕性物質，嫌犯吳姓男子供稱，自己因工作壓力過大，情緒失控才會犯下此行為，所潑灑的液體則是用來熄滅香菸的廢水。目前，警方已將吳男送辦，並表示會持續調查此事件，確保受害人安全。

屏東警方強調，將持續加強巡邏與監控，避免類似事件再次發生。

延伸閱讀

聖誕跨年活動緊接而來 張惇涵提「3個保護」示警！

北捷攻擊跟「第五縱隊」有關？青鳥教授奇葩文曝 網起底民進黨員

「我們必須去了解凶嫌的生命史」案發一天後...小燈泡媽媽沉痛發聲了