屏東婦人逾千件交通罰單未繳 房屋遭法拍追回欠款

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣一名女子未繳納上千件之交通違規罰鍰、ETC通行費及使用牌照稅，遭高雄區監理所屏東監理站移送行政執行署屏東分署強制執行，由於名下有房地產，因此查封進行法拍，追回50多萬元罰款。

這名婦人與丈夫共同從事石材加工業，名下擁有多輛汽車及不動產，然而車輛長期違規，累積逾千件未結案，屏東分署受理後即展開財產調查，發現婦人除名下有車輛及不動產外，尚有一筆滿期金約新台幣40萬元之保險契約可供執行。

婦人說明，違規案件多係由其丈夫駕駛車輛所造成，她因為罹患癌症進行治療中，經濟與身心狀況皆承受巨大壓力，希望暫緩強制執行，改採分期繳納方式，但執行分署同意後，婦人又因財務狀況捉襟見肘，名下房屋亦因積欠民間債務遭屏東地方法院查封，婦人請執行分署向屏東地方法院聲明參與分配，房子日前順利賣出，屏東分署獲分配近50萬元，尚餘3萬餘元不足額部分，婦人親至分署將剩餘款項全數繳清，也讓全案在歷經數年波折後，終告圓滿結案。

