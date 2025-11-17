屏東學子勇奪全國環境知識競賽冠軍 展現環境教育深耕成果
記者毛莉／屏東報導
屏東縣學子參加全國環境知識競賽，從初賽、淘汰賽到刺激的驟死賽，一路過關斬將，其中，屏東代表隊在決賽中表現突出，再度展現屏東在環境教育上的深厚能量。
仁愛國小沈陽智同學在學童組中表現沉著，憑藉扎實的環境素養與穩定的臨場反應，在多輪比試中脫穎而出，最終勇奪全國冠軍，為屏東縣贏得最高榮耀。屏東科技大學方新浩同學則在青年組展現優秀實力，以細膩思考與穩定表現取得全國第 4 名，成績同樣值得肯定。
屏東縣政府環保局表示，兩位選手的表現不僅代表個人努力，更展現屏東長期推動環境教育的成果已逐漸深化。代表著環境教育不僅是知識傳遞，更是生活態度的養成，讓學生能在日常中自發實踐環保理念，並以行動影響周遭，成為守護環境的力量。
環保局指出，透過競賽形式，學生能以更生動的方式理解環境議題，進一步培養問題意識、分析能力與環境責任感，期盼未來能有更多學生透過參與競賽激發對環境的興趣，並將所學落實於生活之中，從小行動累積大改變。
縣長周春米呼籲，全民共同支持環境教育，從家庭、校園到社區，一起落實低碳生活、節能減碳與減塑行動，為邁向「2050 淨零碳排」的國家願景一起努力。未來縣府也將持續投入環境教育資源，推廣創新課程，讓永續理念在屏東扎根茁壯。
周春米強調，本屆競賽佳績不僅是選手的榮耀，也是屏東推動環境永續的重要里程碑。不但恭喜兩位榮獲佳績的同學，也感謝所有支持環境教育的師長與家長，使屏東孩子得以在全國舞台上展現光彩。
