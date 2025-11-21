屏東學子勇奪FIRA機器人賽事大滿貫、高中地奧再添佳績 周春米接見讚揚榮耀屏東





由屏東中學、屏東女中、屏科實中、屏東高工與屏榮高中組成的菁英代表隊，114年8月前往韓國參加「第 30 屆 FIRA RoboWorld Cup Summit 2025」，在機器人競賽「Cliff Hanger」項目中表現優異，縣長周春米21日在縣府接見獲獎學生及指導老師，除高度肯定師生們的努力與付出，更表示見到屏東的孩子們屢屢在國際重要賽事中脫穎而出、獲得亮眼成績，感到與有榮焉！

「屏東孩子的實力與能量是世界頂尖，為你們感到無比驕傲！」縣長周春米表示，屏東五所高中職在國際機器人比賽勇奪大滿貫，在重要的學術競賽高中地理奧林匹亞，也得到優異的成績，她說，聽著學生們分享參與比賽期間的辛苦，讓大家更能理解從自主學習、堅持努力，到面對競賽中的挑戰與挫折，最終奪得佳績的過程，是多麼不容易。

廣告 廣告

周縣長指出，此次屏東代表隊不論在國際機器人大賽展現的硬實力，或者地理奧林匹亞學術探究的軟實力，不僅證明孩子的潛力無窮、具備與國際接軌的頂尖競爭力，更展現屏東縣推動教育與探究實力的豐碩成果，謝謝辛苦的指導老師，以及學生們願意分享自己的努力與榮耀，期勉學生們持續保持對於科學、科技與學術研究的熱忱。

屏科實中學生周立行也分享比賽過程遇到的困難與挑戰，首先在英文規則解讀花費許多精力與時間，接著在機器人環節需要兼顧快速又穩定，因此在程式設計上必須重複拆解與反覆修正，此外，在聯合任務競賽中與巴西選手跨國合作，因語言不通，靠著圖解、手勢及肢體語言順利完成比賽，他表示，獲得冠軍那一刻，團隊緊張的氛圍也瞬間放鬆下來。

縣府教育處表示，FIRA RoboWorld Cup Summit 2025競賽中，屏東代表隊在多項競賽中展現卓越實力，個人任務賽由屏科實中的周立行、林昱全與王詠鈞奪下第一名；鍾秉益、李奕頡與孫翊宸拿下第二名；第三名由屏東女中的王玟婷獲得。

在聯合任務賽中，周立行、林昱全與王詠鈞再度合作拿下第一名，王玟婷獲得第二名，而屏東女中與屏榮高中組成的團隊周芸禾與周彣軒同樣表現亮眼，並列第二名；第三名則由屏東中學與屏東高工的黃崧祐、賴呈安與吳政原所組成的隊伍奪得。

未知任務挑戰賽中的軟體挑戰賽，由董原暉、林冠儒、黃宇彤與董茗穎合作完成，獲第五名；在對戰大獎賽，總冠軍由周立行、林昱全與王詠鈞強勢奪下，再次證明團隊實力，亞軍則由王玟婷獲得，黃崧祐、賴昱安與吳政原獲得第三名，為屏東代表隊再添榮耀。

屏東縣在全國性學術競賽的表現也相當亮眼，屏東高中及屏東女中學生參加「第 24 屆高中地理奧林匹亞」競賽再添佳績，其中，屏東高中勇奪「實察繪圖組」金牌；屏東女中則在「地理專題海報組」中獲頒優等殊榮，展現屏東學子深厚的學術探究能力。

教育處說，縣府團隊長期致力於推動適性揚才的教育環境，未來將持續挹注教育資源、精進師資培育，提供更優質的展能舞臺，讓屏東的孩子都能勇敢追逐夢想，開拓更寬廣的國際視野。



更多新聞推薦

● 檢出自星國進口化粧品原料含蘇丹紅 食藥署公布14家業者產品有疑慮