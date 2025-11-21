屏東學子韓國參加FIRA機器人賽事創佳績 縣府表揚

（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東縣5所高中職學生組成菁英代表隊，今年8月在韓國參加FIRA賽事，包辦3競賽前3名。屏東縣長周春米今天在縣府表揚學生，學子也分享突破語言障礙奪冠歷程。

由屏東高中、屏東女中、屏科實中、屏東高工與屏榮高中組成的菁英代表隊，今年8月前往韓國參加「第30屆FIRA RoboWorld Cup & Summit 2025」，在機器人競賽「Cliff Hanger」項目中表現優異，周春米今天在縣府接見獲獎學生及指導老師，肯定師生們努力與付出。

周春米表示，「屏東孩子的實力與能量是世界頂尖，為你們感到無比驕傲」，屏東5所高中職在國際機器人比賽勇奪大滿貫，在重要學術競賽高中地理奧林匹亞，也得到優異成績。屏東代表隊不論在國際機器人大賽展現的硬實力，或者地理奧林匹亞學術探究的軟實力，不僅證明孩子潛力無窮、具備與國際接軌頂尖競爭力，更展現屏東縣推動教育與探究實力豐碩成果。

屏科實中學生周立行分享比賽過程中困難與挑戰。他說，在英文規則解讀花費許多精力與時間，接著在機器人環節需要兼顧快速又穩定，因此在程式設計上必須重複拆解與反覆修正。

周立行也對聯合任務競賽中跨國合作印象深刻。他說，巴西選手不會英語，網路又不穩無法靠翻譯軟體，後來靠著圖解、手勢及肢體語言順利完成比賽，獲得冠軍那一刻，團隊緊張氣氛也瞬間放鬆下來。

屏東縣政府教育處表示，FIRA競賽中，屏東代表隊在多項競賽中展現卓越實力，屏科實中學生周立行、林昱全與王詠鈞奪得個人任務賽、聯合任務賽第1名及對戰大獎賽總冠軍；此3個競賽項目，前3名均為屏東隊。（編輯：謝雅竹）1141121