南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

屏東一間宮廟將在過年期間舉辦免費擲筊PK賽，民眾只要連續擲出20個聖杯，就有機會將300萬現金帶回家，另外若擲出12個聖杯也有機會獲得一輛機車，甚至點燈就有機會把汽車開回家，消息一出，讓不少民眾早已經迫不及待，希望自己是天選之人。

民眾只要點燈，就有機會摸彩把車開回家。（圖／翻攝畫面）

歸來慈天宮影片：「每年都要來拚拚看啊，每個人來拚都有機會，今年要怎麼玩，你只要排隊就可以參加這個擲筊。」屏東這一間宮廟，即將在大年初一初二，舉辦免費擲筊PK賽，民眾只要排隊，就能試試手氣，連續20個聖筊，就有機會將300萬元，直接帶回家。民眾vs.記者：「很想中大獎很想中大獎，要不要拚看看要一定要哈哈。」民眾vs.記者：「很多喔吼排到那排到人人排到吼，四處都人喔大家都拼看看就對了，擲完又排擲完又排這樣喔。」

廟方舉辦擲筊ｐｋ送３００萬元活動以及點燈送汽車。（圖／民視新聞）為了吸引民眾一起迎接新的一年，屏東歸來慈天宮，再度拿出大獎，而且比去年的200萬元又多增加了100萬元，來到300萬，不只附近居民準備好參加，就連遠在北部的信眾，也都安排好要來共襄盛舉，希望自己是那個天選之人。民眾vs.記者：「參加摸彩啊，那個擲筊可能也可以來，來試看看我跟我兒子大年初一，從除夕夜可能凌晨坐火車來這邊，這樣子喔你從新北過來喔新北市林口。」只是想拿到大獎並不是那麼容易，因為要連續擲出20個聖筊，機率真的很低，過去活動最多的紀錄是17個。解說組長陳文傑：「那很多人都會覺得說20次不可能啦，我主持的一個經驗裡面最高17次，最高17次喔，最高17次，那以去年來講去年15次的總共有三位。」補習班吳老師：「20次都是2分之1的情況，就乘20次嘛，大概運算之下就小數點很多嘛，近似值大概是百萬分之一。」不只這樣，若是連續擲出12個聖筊，也有機會獲得機車，連續五個就有一萬獎金，另外只要祈福點燈，就有機會摸彩將汽車開回家。

原文出處：屏東宮廟過年辦"免費擲筊賽" 連擲20聖筊"有望抱走300萬"

