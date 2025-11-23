屏東家暴通報暴增千件！防暴大使：是「防暴意識」全面抬頭

屏縣府23日攜手社區共同呼籲全民關注暴力防治議題，並在會中表揚9位防暴大使、11個防暴社區。（謝佳潾攝）

為響應11月25日「國際終止婦女受暴日」，屏東縣政府23日攜手社區共同呼籲全民關注暴力防治議題，會中除表揚防暴大使與防暴社區外，也發表11年來的「防暴」成效，而從統計數據發現，近10年屏東縣家暴通報件數增逾千件，防暴大使指出，這是「防暴意識抬頭」。

周春米在會中分享縣府防暴成效，她說，今年屏東縣防暴社區布建率達35％、村里宣導涵蓋率更達20％，縣府將持續在社區建構「防暴雷達網」，透過專業培力、行政支持及在地暴力樣態分析，協助社區推動防暴工作。

周春米進一步指出，目前屏東縣已培育54名社區防暴宣講師，未來將持續擴大量能，目標提高至鄉鎮布建率40％、村里宣導涵蓋率30％，讓防暴行動更深入家戶與社區日常。

據衛生福利部統計，近10年來屏東縣家暴通報件數確實發生巨大變化，從民國104年的3028件至113年增到4420件，對於10年增逾千件，長治鄉繁昌社區發展協會防暴大使趙英如表示，這代表大家對防止家暴意識的抬頭，不再認為通報是件壞事、甚至可恥，而是相信法律約束力與左鄰右舍的眼光會讓施暴者產生害怕與羞恥感。

趙英如還提到，近年來家暴樣態也發生變化，早年常接觸到的家暴案件多屬於兩性關係，也就是常聽到的老公打老婆，而今「老人家暴」比例攀升，不過在有效的宣導下，長輩通報家暴的件數也在增加中，從中可發現長輩們變得更加勇敢。

屏東縣首創的防暴形象吉祥物「抱抱雲」也在會中公開亮相，縣府表示，抱抱雲以柔軟的雲朵象徵溫暖與包容，背後的斗篷則代表守護與保護，傳遞「用溫柔對抗暴力」的核心理念，未來，抱抱雲將結合各社區人文、產業與景觀特色，打造具在地意象的專屬抱抱雲，並同步推出防暴主題歌曲〈我要抱抱 不要暴暴〉，搭配舞蹈帶動跳，傳遞「暴力零容忍」理念。

