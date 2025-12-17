屏東家用廚餘機補助再啟 115年1月起增線上申請

（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東縣今年推出家用廚餘機補助大受好評，今天再宣布明年方案，可補助購買金額40%、最高新台幣6000元，並新增線上申請管道，明年1月至3月底間申請。

屏東縣長周春米出席縣府「115年家用廚餘處理機補助計畫」記者會表示，縣府推動家用廚餘處理機補助，主要有3個目的，第一、減輕焚化爐處理負擔，第二、降低各鄉鎮市清潔隊收運家戶廚餘壓力，第三、貼近民眾生活需求，讓家庭不必再為廚餘去向煩惱，廚餘不必再等待清潔隊收運，能有效減輕家庭日常負擔，也讓資源運用更有效率。

周春米說，該政策首次推動即獲得民眾高度支持，首波300萬元補助經費，1週內即全數申請完畢。後續縣府加碼辦理，總補助經費約1200萬元，顯示政策方向符合民眾期待。從實際數據觀察，屏東縣家戶、餐飲及事業單位每日產生廚餘量已呈現下降趨勢，若透過廚餘處理機進行乾燥處理，整體廚餘量可再進一步降低，有助於焚化設施減壓，也符合永續環境政策目標。

使用補助購買廚餘處理機的沈姓縣民到場分享表示，她在首批補助時即申請購買，使用1年感受相當明顯，家中以海鮮料理為主，廚餘經乾燥處理後氣味清新，家中蟑螂與果蠅數量明顯減少，處理後廚餘粉末還可作為盆栽肥料再利用，也免去追垃圾車麻煩。在非洲豬瘟防疫政策調整後，許多家庭對廚餘處理感到困擾，推薦給更多家庭使用。

屏東縣政府環保局新聞稿表示，民國115年度家用廚餘處理機補助對象為設籍屏東縣家戶，補助機型限乾燥處理型或生物分解型設備，每戶限補助1台，補助比例為購買金額40%，最高6000元，補助自明年1月1日至3月31日間受理申請。

環保局指出，為提升申請效率，除紙本申請外，也新增線上申請方式，相關申請條件、流程及注意事項，可至屏東縣環保局官網或「屏東環保GO」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。提醒民眾務必留意申請資料正確性，避免因資料不符影響申請權益。（編輯：李亨山）1141217