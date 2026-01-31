屏東寒假冬令營陪孩子在玩中學自立 培養生活五力迎向成長





寒假不只是放假，更是孩子學習成長的好時機！為陪伴國小學童在假期中培養基本生活能力，屏東縣政府社會處屏東社會福利服務中心於寒假期間辦理 115年度「勇闖生活島：國小自立生活冬令營」，透過寓教於樂的課程設計，讓孩子在「做中學、玩中學」的過程中，一步步累積自立生活的能力與自信。

社會處表示，本次冬令營以「自立生活五力—食、衣、住、行、理財」為核心主軸，規劃為期四天的營隊活動，招收國小一至四年級學童，並優先提供單親、隔代教養、低收入戶、脆弱家庭及保護的個案參與。活動採封閉式團體方式進行，孩子們在固定成員與安全、溫暖的環境中，實際動手學習簡易料理、衣物整理、居家安全、交通規劃及基礎金錢管理，讓生活技能不再只是課本上的名詞，而是真正「學得到、用得上」。

營隊以「勇闖生活島」揭開序幕，前三天循序引導學童從生活實作中學習自立能力。首日透過破冰活動與簡單家務，培養合作精神與責任感；第二天透過情境模擬，認識金錢使用、交通安全與自我照顧；第三天則整合所學，完成採買與料理任務，在實作中建立自信與成就感。

營隊最後一天舉辦成果展闖關活動，並邀請高鳳國際同濟會長官一同加入隊伍。高鳳國際同濟會已連續 14年支持並贊助社會處辦理兒少支持性團體，長期陪伴學童在生活學習中成長，與孩子並肩完成任務，現場氣氛熱絡。

高鳳國際同濟會林會長表示，看到孩子在冬令營中勇敢嘗試、一步步學會照顧自己，感到非常欣慰。透過生活體驗，孩子不僅學習技能，也累積自信與笑容。同濟會很榮幸能陪伴孩子成長，為他們留下溫暖而珍貴的回憶。

「以前很多事情都要大人幫忙，這次學會自己整理衣服、煮簡單的料理，覺得自己很厲害！」參與活動的學童開心分享另一位孩子也表示，最喜歡採買和料理的活動，不但學會如何花錢與分工合作，也覺得自己變得更勇敢、更有信心。

社會處說，隨著家庭型態多元化，有些孩子在成長過程中較少機會參與生活大小事。透過寒假冬令營，他們可以在安全、支持的環境中動手嘗試、學習自理，累積自信與能力。未來，社會處也將持續結合社區與民間資源，提供多元家庭支持與兒少培力服務，陪伴孩子在生活中學會負責、勇敢做選擇，迎向屬於自己的成長冒險。

