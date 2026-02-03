屏東寒假棒球育樂營開訓 周春米縣長好球開幕

▲屏東寒假棒球育樂營開訓，縣長周春米擔任開球嘉賓投出一顆精準好球，為活動揭開熱血序幕。

【記者 王靚慧／屏東 報導】為推動基層棒球運動發展，屏東縣政府於2月3日至2月5日，在屏東縣立棒球場舉辦「115年屏東寒假棒球育樂營」，縣長周春米今（3）日前往現場為小球員加油打氣並擔任開球嘉賓，投出一顆精準好球，現場小球員與家長們的掌聲與歡呼聲，為活動揭開熱血序幕。

縣長周春米表示，屏東縣長期深耕基層棒球運動，憑藉完善的培訓體系與扎實的基礎實力，近年來持續培育出鄭宗哲、吳俊偉、吉力吉撈・鞏冠等優秀選手，展現豐碩成果。縣府持續透過校園推廣、社區參與與資源投入，營造優質運動環境，讓更多孩子有機會接觸棒球、愛上棒球，在運動中培養正向品格與自信心。

廣告 廣告

周縣長說，今日與許多熱愛棒球的屏東大小朋友及紅尾棒球隊一同站在球場上，深刻感受到台灣人對棒球的深厚情感，期盼透過持續投入，為屏東、也為台灣培養更多優秀棒球人才。

「115年屏東寒假棒球育樂營」由屏東縣體育會棒球委員會與鶴聲國民小學協助規劃執行，並邀請屏東紅尾成棒隊共同投入公益回饋行動，提供專業指導與實務經驗分享。紅尾隊選手親自下場示範投球、打擊與守備技巧，耐心指導每位學員，讓孩子們近距離感受職棒級訓練氛圍，現場不時傳出驚嘆聲與歡呼聲。

不少陪同的家長表示，孩子從小耳濡目染接觸棒球，對運動充滿熱情，這次報名育樂營，不僅希望提升球技，更重要的是學習團隊合作、紀律精神與面對挫折的態度，對未來學習與成長都相當有助益。（圖／屏東縣政府提供）