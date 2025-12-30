《屏東實習中—穿越、解密與召喚》立體互動繪本 讓讀者用閱讀開啟探索屏東

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣政府近年出版結合手感插畫的旅遊手冊，受到讀者廣大回響，今年再度推出《屏東實習中—穿越、解密與召喚》立體互動繪本，以屏東豐富的自然景觀、多元人文歷史為主體，在屏東市勝利國小舉行新書發表會，帶領孩子們以旅人視角探索屏東，縣長周春米表示，該繪本不只適合親子共讀，也能跟著書中線索實際走進屏東的山海與街區。

新書發表會中，飛飛劇團團長歐陽慧英帶領學童共讀與互動體驗，透過引導式閱讀、角色代入，與孩子們穿越時空，走進森林、漁村與老街，一場紙上冒險的旅程，讓現場充滿歡笑。

周縣長表示，透過出版書籍帶領讀者親近屏東壯闊的山海景觀，繼往年推出的《屏東海底40米》、《屏東聲山中》引起廣大迴響後，縣府今年再度推出《屏東實習中—穿越、解密與召喚》，從大武山的森林到小琉球的浪濤，從老市場的氣味到星空下的微風，透過閱讀結合遊戲、探索與想像，邀請大家一起走進屏東、認識屏東。

周縣長表示，《屏東實習中》跳脫以往視覺繪本的框架，將屏東的文化、自然與生活立體化、遊戲化，更以「實習生」為視角，象徵每位走進屏東的人，都是正在學習認識這片土地的探索者，為讓更多孩子能從小認識家鄉，將贈送給縣內150所公立幼兒園，每園1本，期盼透過閱讀扎根，讓屏東的故事、想像與文化陪伴孩子成長。

縣府傳播暨國際事務處表示，《屏東實習中—穿越、解密與召喚》由縣府企劃統籌，與目目文創工作室設計合作操刀美編，搭配手感繪畫、立體結構與互動設計，共有「出發、山林、海洋、星光、花卉」五大篇章，以實習生作為故事視角，沿途解鎖任務，深入山林聚落、走進漁村與海洋，隨著一路向南，體驗屏鵝公路的光與風，還能進入花卉世界，看見屏東多元融合的文化樣貌。

傳播處表示，書中也設定四位屏東山海地景的守護神獸，藉由閱讀選項與解鎖任務，最終孩子們可以召喚出屬於自己的屏東神獸，從閱讀中建立和屏東土地的情感連結。歡迎有興趣的民眾即日起可至博客來、讀冊等網路平台訂購，亦將陸續於國家書店、五南文化廣場、獨立書店、誠品書店等實體通路上架。