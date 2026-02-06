屏東小內閣新增副縣長鄞鳳蘭 副秘書長江國豐

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）屏東縣政府今天發布新人事命令，縣府組織新增副縣長及副秘書長各1名，副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任，副秘書長由水利處長江國豐出任，9日起生效。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天透過新聞稿表示，除依據地方制度法修正第56條，縣市副縣市長由現行1人增為2人外，最主要考量縣政日益繁重，且屏東即將迎來科技產業升級重要關鍵，為讓各項建設、政策能盡快推動，除原副縣長黃國榮外，決定增設副縣長、副秘書長各1名。

傳播處表示，副縣長由鄞鳳蘭出任，空出職缺由縣長室主任王品晴接任；副秘書長由江國豐出任，空出職缺由水利處副處長林煥文升任；另城鄉發展處長陳志宏因個人生涯規劃請辭，由原副處長倪國鈞升任處長；縣長室主任則由縣長室秘書賴柏源升任，這是屏東縣長周春米就任以來，最大幅度小內閣人事調整。

此人事命令依屏東縣政府組織自治條例部分條文暨編制表修正草案，經提送縣議會臨時會審議，今天完成三讀程序。周春米表示，感謝縣議會支持，在新春開年為縣政帶來新年新氣象，她期許新任人事能各自發揮所長，為鄉親、為屏東帶來更好服務。

依傳播處資訊，新任副縣長鄞鳳蘭是媒體人出身，在屏東縣府服務25年、歷經4名縣長，先後擔任過屏東縣工商發展投資策進會總幹事、研考處長、觀光傳播處長、傳播暨國際事務處長、行政暨研考處長及縣府發言人等職務。

傳播處指出，鄞鳳蘭在研考處長任內經歷八八風災，在救災時完整對外說明概況，復建過程協助整合控管進度，獲行政院三等獎章；她在傳播處長任內發揮行銷專長，推動海口港進行全年度藝術策展，搭配落山風藝術季，讓看海美術館成為進恆春半島必遊景點；首次舉辦「台灣祭」，每年吸引百萬人次進場；以及「夏日狂歡祭」打造孩子玩樂天堂。

江國豐歷任屏東縣政府建設局技士、工務處技士、水利課課長、水利工程科長、水利處副處長及處長等職務。傳播處指出，他在水利處長任內推動大潮州人工湖、林邊溪伏流水資源運用，不僅有效供水及改善水量水壓不足問題，前幾年台灣發生百年大旱更發揮調節作用，讓屏東成為少數不缺水縣市。

傳播處表示，倪國鈞熟稔都市計畫、建築管理與城鄉規劃等核心業務，期望借重其規劃長才，持續推動城鄉發展業務；林煥文至屏東水利處服務後，致力於推動執行屏東縣易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫與前瞻基礎建設各項治水計畫，完成多項排水系統整治工程。

傳播處提及，王品晴年僅31歲，2024年接任縣長室主任一職時，成為全國最年輕縣市首長辦公室主任。他進入縣府服務近10年，熟悉政策統籌、行政協調與幕僚運作；新任縣長室主任賴柏源，曾任周春米國會助理、服務處副主任，2022年後進入縣府任縣長室秘書迄今。（編輯：龍柏安）1150206