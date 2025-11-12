屏東小琉球掀「5米浪高」 岸巡人員驅離觀浪民眾

屏東縣 / 綜合報導

受到鳳凰颱風影響，屏東小琉球海子口和衫福漁港，不斷掀起長浪，甚至越過防波堤，拍打上岸，掀起驚人浪花，有民眾表示，躲在樹後面50公尺的距離，還是能被浪花波及，而根據氣象署資料，今(12)日早上9點，當地浪高約有五米，岸巡人員也加強周邊巡視。

大浪翻騰，不斷往岸邊席捲，越過防波堤，海浪一波又一波拍打上岸，激起驚人浪花，受到鳳凰颱風影響，小琉球海子口風陰雨綿綿，天空烏雲密布，海邊不停掀起巨浪，衫福漁港，海浪拍打上堤防，浪花整排濺起，目測浪高約有一層樓高，隨後四濺在漁港邊。

拍攝民眾透露，已經躲在樹後50公尺的距離，還是能被潑到海水，小琉球居民林忠信(聲源)說：「昨天(11)浪高大概2至3米，今天(13)看起來還好不到一米的浪，風滿大的但沒什麼雨。」颱風暴風圈觸及台灣南部，對恆春半島、小琉球構成威脅。

根據氣象署資料，12日早上9點，小琉球當地浪高，至少五米高，東琉線停航，岸巡人員也在周邊加強巡視，驅離觀浪民眾，東港漁港出海口，海浪同樣不斷席捲上岸，近海作業漁船幾乎都進港避風，用繩索捆牢，就怕颱風持續靠近，未來風雨增強造成損害，提醒民眾，務必慎防長浪，避免前往沿海地區，以免遭浪襲擊。

