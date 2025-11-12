屏東小琉球掀「5米浪高」 岸巡人員驅離觀浪民眾
屏東縣 / 綜合報導
受到鳳凰颱風影響，屏東小琉球海子口和衫福漁港，不斷掀起長浪，甚至越過防波堤，拍打上岸，掀起驚人浪花，有民眾表示，躲在樹後面50公尺的距離，還是能被浪花波及，而根據氣象署資料，今(12)日早上9點，當地浪高約有五米，岸巡人員也加強周邊巡視。
大浪翻騰，不斷往岸邊席捲，越過防波堤，海浪一波又一波拍打上岸，激起驚人浪花，受到鳳凰颱風影響，小琉球海子口風陰雨綿綿，天空烏雲密布，海邊不停掀起巨浪，衫福漁港，海浪拍打上堤防，浪花整排濺起，目測浪高約有一層樓高，隨後四濺在漁港邊。
拍攝民眾透露，已經躲在樹後50公尺的距離，還是能被潑到海水，小琉球居民林忠信(聲源)說：「昨天(11)浪高大概2至3米，今天(13)看起來還好不到一米的浪，風滿大的但沒什麼雨。」颱風暴風圈觸及台灣南部，對恆春半島、小琉球構成威脅。
根據氣象署資料，12日早上9點，小琉球當地浪高，至少五米高，東琉線停航，岸巡人員也在周邊加強巡視，驅離觀浪民眾，東港漁港出海口，海浪同樣不斷席捲上岸，近海作業漁船幾乎都進港避風，用繩索捆牢，就怕颱風持續靠近，未來風雨增強造成損害，提醒民眾，務必慎防長浪，避免前往沿海地區，以免遭浪襲擊。
更多華視新聞報導
鳳凰颱風逼近！海巡署籲「勿闖警戒區觀浪」 違者最高罰25萬
颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
數十艘中國船趁颱風天越界！ 海巡頂10級風浪驅離
其他人也在看
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 22 小時前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 1 天前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 21 小時前
新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了
鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。中時新聞網 ・ 1 天前
不斷更新／台東土坂國小今下午停班課！全台12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 13 分鐘前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新／不同調！桃園宣布颱風假 新北7區、北市12里明日停班課
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風昨（9）晚登陸菲律賓呂宋島之後，逐漸向台灣接近中，是否有機會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣本島多在70％以上，包括台南、高雄、嘉義縣市及雲林都在90％或超過90％；在今晚8時北北基桃都宣布後，全台22縣市明天上班上課概況抵定，桃園市、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣政府宣布明天停班、停課，新北、台北部分地區也停班課。民視 ・ 1 天前
鳳凰11月強勢直撲！全台「風雨時程表」出爐 粉專：沒有地方能倖免
鳳凰颱風來勢洶洶，不僅可能成為罕見的11月登陸颱以外，更讓中南部地區今年第二度直面颱風威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於加上東北季風的共伴影響，這次全台幾乎無處能倖免，差別只在各地風雨的時間落差。中天新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」結構重整中！ 氣象粉專：未來24小時是關鍵
根據中央氣象資料顯示，「鳳凰」颱風逐步北轉，預計本週三（12日）晚間至週四（13日）清晨最接近台灣，可能在西南部沿海登陸，對此「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「鳳凰」的中心結構正在重整，未來24小時是颱風強度變化的關鍵時刻。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前