屏東小琉球機場辦演唱會 「小島野台」活化航空站

小琉球航空站，今天變身成為演唱會場地。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球今年暑假旅遊受大雨、颱風影響致旺季不旺，如今在颱風來襲前，則是以「淡季不淡」作結。屏東縣政府為小琉球打造全新品牌「小島野台」，今天下午開始於小琉球停機坪登場，首屆活動還是來到大部分閒置的航空站舉辦，特色市集及無人機展演讓人感受到不同以往的悠閒，今天也湧入大批遊客及居民。

「小島野台」以音樂為主軸，邀請金曲歌王蕭煌奇、李浩瑋、郭書瑤、琳誼，以及郭婷筠、郭家瑋等藝人輪番登台，一首首膾炙人口的歌曲，讓現場宛如一場大型戶外KTV。壓軸登場的無人機燈光秀，200台無人機在夜空中演繹海龜、熱帶魚、燈塔等8組圖案，展現專屬小琉球的海島意象。

在往年的淡季舉辦活動，加上還有暑假延期的旅客，小琉球今天可說是人潮洶湧，島上各個沙灘都是人潮，傳播暨國際事務處表示，「小島野台」活動一路從白天熱鬧到夜晚，下午由街頭藝人帶來音樂、魔術等互動表演，搭配現場超過35攤美食與文創攤位及小朋友最愛的氣墊遊樂區，不少家庭攜帶孩童參加，小朋友是玩得不亦樂乎。

為減少一次性塑料垃圾，市集活動與台灣咾咕嶼協會合作，提供「琉行杯」與「咕咕碗」環保餐具免費租借服務，民眾使用環保餐具消費還享有折扣優惠，發展觀光的同時也減輕環境負擔，開啟小琉球秋季旅遊新亮點。此外，在小琉球老街街區還配合新品牌設置光環境，將持續點亮到明年的1月1日，讓遊客無論白天或夜晚，都能體驗小琉球海島的熱情與浪漫，感受屏東多元而豐富的地方魅力。

小琉球今天湧入觀光人潮。(記者陳彥廷攝)

